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強烈冷氣團「第二波降溫凍到剩6度」　今晚明晨可望追雪

▲▼遊客,觀光,旅遊,行李箱,行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲強烈冷氣團發威，下周一還有輻射冷卻加持，會再有第二波低溫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團持續發威，明天桃園以北、東部、恆春半島和西部山區有雨、濕冷，周日環境轉乾，不過在輻射冷卻加持下，下周一清晨將是這波強烈冷氣團第二波最低溫，竹苗有機會下探6到8度。今晚、明晨有降雪機會。

中央氣象署預報員張竣堯表示，下周一清晨之前都受強烈冷氣團影響，周六桃園以北、東半部、恆春半島、西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。明天仍較濕冷，周日明顯轉乾，各地晴到多雲，僅花東有零星短暫雨。

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張竣堯指出，比較乾環境有機會持續到下周二之前，各地晴到多雲，不過下周三除冷氣團南下外，南方水氣北移影響，北部、東半部有局部短暫雨，南方雲系北移，南部、中部山區也有局部短暫雨，中部平地晴到多雲；下周四、五持續受冷氣團影響，環境轉乾，剩東半部有局部短暫雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，張竣堯說明，周末夜晚和清晨，西半部、東北部普遍低溫約11到13度，花東15度，局部近山區溫度會更低；周日晚上到下周一清晨受冷空氣影響，加上有輻射冷卻作用，低溫範圍更廣泛，低溫將再下降1到2度，西半部、東北部約10到12度，若輻射冷卻條件更好，竹苗低溫有機會下探6到8度，將這波強烈冷氣團的第二波的最低溫。

下周一白天後溫度回升，張竣堯說明，各地高溫有機會到20度或以上，夜晚、下周一晚上低溫雖有回溫，但仍要留意下周一夜晚到下周二清晨亦有輻射冷卻影響，各地低溫約12到15度，需視當時的環境。

下波天氣較大變化將落在下周三，張竣堯表示，北台灣將轉寒冷，高溫將從20度降到16到18度，夜晚約13到14度，其他地區約14到16度，冷空氣為冷氣團強度。

降雪方面，張竣堯表示，因水氣跟溫度配合下，今明兩天北部、東北部2000公尺以上高山，以及中部3000公尺以上高山有降雪機會，其中今晚到明晨溫度偏低，下雪機會最高。

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