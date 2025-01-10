台南東原住宅火災警報器發揮功效　鄰居報案及時阻止意外

▲台南東山區東原里10日中午發生1起火警，所幸家有裝設住宅用火災警報器，及時發出警報，鄰居報警及時阻止一場火災發生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南東山區東原里10日中午發生1起火警，所幸家有裝設住宅用火災警報器，及時發出警報，鄰居聽見馬上報警，及時阻止一場火災發生。

陳姓民眾因忙於農務，上午11時煮了一鍋滷肉，準備中午返家享用，但忘了關火即外出，導致整棟透天厝濃煙密布，所幸家有裝設住宅用火災警報器，響亮的聲音，引發鄰居注意，隨即向119報案，消防隊迅速前來處理。

東源分隊長陳中和接獲通報，隨即帶領隊員賴哲璋、沈哲弘、蔡其君、役男林辰韓、李峻豪及義消等多人前往火場救援。到達火場現場發現，火場為獨棟2樓加強磚造建築，屋外有濃厚燒焦味，屋內則煙霧彌漫，警報作響。警消破門進入，隨即關掉瓦斯爐火，打開窗戶，將煙排出室外，並搜索屋內各房間，確認無人受傷受困。

東原分隊長陳中和指出，幸好鄰居協助即時報案，且屋主有裝設住宅用火災警報器發揮功能，火警及時發現及時反應，避免一場火災事故。

消防局第一大隊大隊長邱國禎呼籲，年節將至民眾用火用電增加，使用爐火記得人離火熄。天氣寒冷使用電暖爐，應與易燃物品保持1公尺以上的距離。

消防局局長李明峯則鼓勵民眾裝設住宅用火災警報器，火災時可適時發揮作用，提醒住戶做出正確的判斷及處置。