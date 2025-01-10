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台南幼兒園驚傳「格鬥招式」虐童　教育局出手了：惡師停職！

▲台南市政府教育局指出，除行文該幼兒園對行為人停職處分外，已依教保相關人員違法事件調查處理辦法啟動調查，一旦調查屬實一定從嚴究責重罰重辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府教育局指出，除行文該幼兒園對行為人停職處分外，已依教保相關人員違法事件調查處理辦法啟動調查，一旦調查屬實一定從嚴究責重罰重辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市歸仁區某私幼園驚傳虐童案，1班26個小朋友有18人受害，對此，台南市教育局表示，去年12月30日接獲通報後已立即啟動調查，由3名外聘學者專家組成調查小組，除行文該幼兒園對行為人停職處分外，已依教保相關人員違法事件調查處理辦法啟動調查。

教育局指出，目前該案已初步完成訪談及調查工作，後續將完成調查報告，於1月20日前移送認定委員會審議。若認定行為人有情節重大之不當管教，最重將裁處60萬元、終身不得在教保服務機構任教，並公告行為人姓名、負責人姓名及教保服務機構名稱，對該幼兒園行政管理疏失，也會依法從重究責。

▲台南市政府教育局指出，除行文該幼兒園對行為人停職處分外，已依教保相關人員違法事件調查處理辦法啟動調查，一旦調查屬實一定從嚴究責重罰重辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局強調，除罰鍰以外，也將減招、停招、停辦，最重廢止其設立許可證。本案已將相關證據移送台南市警歸仁分局，後續也會提供台南市警婦幼隊相關案情資料，主動移由司法單位調查，以期透過市府各局處通力合作，建立守護幼兒安全之防護網，不容幼兒園內有任何幼兒傷害事件發生。

▲台南市政府教育局指出，除行文該幼兒園對行為人停職處分外，已依教保相關人員違法事件調查處理辦法啟動調查，一旦調查屬實一定從嚴究責重罰重辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，為遏止幼兒園發生重大違法事件，已於2024年12月26日在長榮大學舉辦宣導違法事件相關法規講習，並與三大幼教協會共同簽署「虐童零容忍，齊心護幼童」。會中再三強調，未來若發生情節重大之違法事件，將對教保服務機構祭出減招、停招、停辦，最重廢止其設立許可證，本案幼兒園並未參加這次研習，本局將檢視其是否落實「教保服務機構自主風險管理檢核表」，後續如發現監視器影像確有故意毀損或滅證等情事，也會一併追究重罰送辦，以彰顯市府守護幼兒、防止虐童之魄力，使各教保服務機構引以為戒，杜絕任何違法事件的發生。

▲台南市政府教育局指出，除行文該幼兒園對行為人停職處分外，已依教保相關人員違法事件調查處理辦法啟動調查，一旦調查屬實一定從嚴究責重罰重辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，本案為加速釐清事實，加速完成調查，由調查小組訪談受害幼兒之家長，相關查閱監視器影像之器材、場地及程序等相關作法，會再予以精進。同時針對幼兒因不當對待所受到的影響，教育局將協同社會局及學生輔導諮商中心協助心理輔導。教育局進一步表示，未來在進行入園行政稽查時，將抽檢幼兒園監視器影像主動稽查，若發現有疑似違法事件，將主動立案調查，絕不讓幼兒園隱匿任何不當行為。

▲台南市政府教育局指出，除行文該幼兒園對行為人停職處分外，已依教保相關人員違法事件調查處理辦法啟動調查，一旦調查屬實一定從嚴究責重罰重辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，台南市議員林燕祝接受歸仁區家長集體陳情，指控幼兒園老師虐童，林燕祝說一班26位小朋友，18位幼兒被虐待，家長們想看錄影帶被推三阻四，畫面中老師好像格鬥選手，『巴頭』、『打背』，幼兒已被打趴痛苦倒地，老師還繼續打，家長們氣得報案，警方要去調帶子卻發現硬碟毀損，全案已報請檢察官偵辦。

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