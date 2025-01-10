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童半夜哭醒：老師別打我　狠師虐童「像格鬥選手」1班18人受害

記者林東良／台南報導

台南市議員林燕祝接受家長集體陳情，指控某幼兒園傳出凌虐，林燕祝表示，一班26名小朋友中，竟有18人被虐待，監視畫面顯示，老師是格鬥選手般，巴頭、打背毆打學童，幼兒已被打趴痛苦倒地，老師還繼續打，家長索取監視畫面時遭刁難，警方要去調帶子甚至發現硬碟毀損，全案已報請檢察官偵辦。

▲台南幼兒園發生虐童事件，市議員林燕祝接受家長集體陳情，指控幼兒園老師虐童，一班26位小朋友有18位幼兒被虐待，幼兒園還涉毀損監視影像。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲家長在台南市議員林燕祝陪同下出面指控幼兒園老師虐童，一班竟有18幼童被虐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南幼兒園發生虐童事件，市議員林燕祝接受家長集體陳情，指控幼兒園老師虐童，一班26位小朋友有18位幼兒被虐待，幼兒園還涉毀損監視影像。（圖／記者林東良翻攝，下同）

被虐孩童的媽媽在現場哭訴，「沒想到社會案件會發生在自己身上，花錢讓孩子上幼兒園受虐，難怪孩子晚上不敢睡覺，白天哭著躲在車上不肯下車上學，詢問孩子原因孩子卻甚麼都不敢說，只會緊張的摳指甲。」家長透過議員終於看到監視器畫面，原來孩子被老師打，不但「巴頭」，還打身體，還看到其他孩子，被用拳頭打，甚至摔到地板上，孩子身心靈受創嚴重。

一位爸爸則說，看到帶子的第一瞬間，眼淚奪眶而出，原來他的孩子被其他孩子推擠後找老師投訴，老師就用拳頭打他的背部，已被老師打得趴在地上，老師還繼續打，老師還會用腳踢孩子，力道之大造成孩子的頭強碰撞到櫃子，也難怪孩子回家會有一些奇怪動作和語氣，看了影帶才知是模仿老師的說話口氣和動作。

一位阿公邊說邊哭，他的孫子非常活潑，也不怕生，看到人都會問好，結果越讀書越怕人，半夜還會哭，看到人也不敢叫，讓他內心痛苦不已。

▲台南幼兒園發生虐童事件，市議員林燕祝接受家長集體陳情，指控幼兒園老師虐童，一班26位小朋友有18位幼兒被虐待，幼兒園還涉毀損監視影像。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林燕祝怒說，虐兒案一案未平一案又起，東橋虐兒案市府已同意依教育署公告只要去識別化，家長有權看影帶，結果歸仁區這起虐兒案，陳情家長只能透過議員才看到帶子，其他家長還是被教育局要求回到幼兒園看帶子，更離譜的是還沒看到帶子就要跟教育局面談，而且還要簽保密條款，她持續關切3天後，教育局才跟警方報案，沒想到歸仁分局向教育局調帶後，也立刻到幼兒園調帶，結果影帶硬碟卻毀損。

林燕祝表示，她邀請市府祕書長方進呈、教育局副局長楊智雄、歸仁分局副分局長徐百萱、社會局、法制等相關局處人員列席記者會，就是希望能讓台南市不再發生虐兒案，2024年底永康東橋虐兒案有7人受虐，這次歸仁虐兒案，一班26位小朋友，18位幼兒被虐待，陳情家長先是發現自己原本活潑不怕生的孩子，讀了幼兒園後，眼神竟是滿滿的驚恐，晚上睡覺會哭，詢問幼兒園，園方還保證老師都沒問題，透過她向幼兒園調帶，家長看到影帶是淚流滿面，為何虐兒案會層出不窮？教育局到底有沒加強稽查？集體受虐為何不通報警方？

▲台南幼兒園發生虐童事件，市議員林燕祝接受家長集體陳情，指控幼兒園老師虐童，一班26位小朋友有18位幼兒被虐待，幼兒園還涉毀損監視影像。（圖／記者林東良翻攝，下同）

歸仁分局副分局長徐百萱與台南市警婦幼隊說，目前有2班幼兒受虐，但幼幼班影帶硬碟受損已搶修，全案將報請檢察官偵辦。

教育局副局長楊智雄說，只要重大違法，一定罰最高60萬，施虐老師終身不得聘任，幼兒園則廢照、或停招或減招，並公布名字，會輔導孩子身心，影帶調越流程會更精進。

▲台南幼兒園發生虐童事件，市議員林燕祝接受家長集體陳情，指控幼兒園老師虐童，一班26位小朋友有18位幼兒被虐待，幼兒園還涉毀損監視影像。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府祕書長方進呈表示，市府絕不希望這些事件發生，為防事件再度發生，請教育局重新檢討處理流程，應該更嚴謹和精進，不要把問題只丟給一位科長處理，局長、副局長和主秘等人都應參與，而且一定要加強幼兒園巡迴稽查，有稽查園方才有壓力，而且若真發生案件，調查速度應加速，該停職該移送，就從速進行，以免延宕影響案情。

林燕祝感謝黃偉哲市長重視虐兒案，也謝謝方進呈秘書長的協助，為達到黃偉哲市長虐兒零容忍的施政方向，請市府速速研議，未來若發生類似案件，只要議員切結去識別化，就將相關影帶提供給議員使用。

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