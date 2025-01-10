酸黃國昌「顫神」揭弊揭一半　黃智賢：假裝不知道柯文哲去過88會館

▲媒體人黃智賢酸民眾黨代理主席黃國昌「揭弊只揭一半」。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

涉88會館地下匯兌案而棄保潛逃的林秉文，日前遭爆私下與多名綠營人士飲酒作樂，民眾黨代理主席黃國昌則痛批，新潮流儼然成了林秉文最強的後盾。對此，媒體人黃智賢今（10日）直言，黃國昌根本「顫神」，向來揭弊就只揭一半，假裝不知道柯文哲去過88會館。

黃智賢提到，黃國昌為了登基造勢，1月11日號召人民上街，其實也就一招，把柯文哲的貪污弊案，講成司法迫害，甚至引用「關係企業」求真民調做的民調，說有三分之一人民認為柯文哲被政治迫害。

黃智賢表示，黃國昌演技驚人，從2012年開始，以對付旺中集團的「反媒體壟斷」出道，為台獨立下汗馬功勞，接著2014年太陽花運動，黃國昌搶到鎂光燈，翹班一個月，中研院還得乖乖付他薪水，支持太陽花。

然而，黃智賢點出，在太陽花的時候，黃國昌模式開始顯現，「他背著他的太陽花同志，密會總統府高層蕭旭岑」，但是，運動夥伴們沒有責備黃國昌，因為，太陽花佔領立法院一個多月，確實取得全盤勝利，把國民黨、馬英九徹底蹂躪。

黃智賢強調，太陽花的勝利者，就是民進黨、柯文哲跟黃國昌這三合一組合，柯文哲挾太陽花之勢，跟民進黨合作，護送成為台北市長；2016年，蔡英文也禮遇「小英男孩」黃國昌選立委，壓制民進黨內實力強勁的沈發惠，蔡英文跟鄭文燦等大咖，還幫黃國昌站台。

黃智賢說，4年後，2020年黃國昌因為時代力量選不好，沒有立委可以當，就趁空介入大同經營權之爭，以前立委之姿，跟律師執照，盯上大同龐大的資產，同時，被拆穿違法將一塊水土保持地，開發成停車場賺錢，還說謊，完全不知道，戰神，果然是顫神。

對於現階段的黃國昌，黃智賢認為，他太知道柯文哲跟民眾黨，集體貪污涉弊的事，解決方法，是轉移焦點，所以，黃國昌罵政要與官員去88會館，但，國昌式揭弊，只揭半邊，過去跟民進黨合作時，只罵國民黨，如今，吃民眾黨的糧，登民眾黨的基，當然只揭對手的弊。

黃智賢表示，柯文哲起碼去88會館兩次，還租88會館場地，請管中閔暢玩，柯文哲明明跟88會館老闆好得很，跟人家要了好幾次錢，黃國昌則認知麻痺，假裝不知道。她強調，國民黨跟統派，如果要扶持第二個李登輝，要支持貪腐，甚至來反殺自己，那就要全力聲援讚聲黃國昌。

最後，黃智賢感慨地說，社會若允許變色龍反覆宰割，那麼就是社會的墮落，不過，台灣政壇養鬼殺自己人，卻是正常基本操作，所以，做人當做黃國昌，讓眾人跪舔膜拜，厲害。