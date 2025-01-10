公教團體籲比照警消停砍退休金　銓敘部：將使退撫基金用罄年度提前

▲警察人員人事條例部分條文修正三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院日前三讀通過，提高警消人員退休金所得替代率最高達80%，全國公務人員協會等多個團體呼籲比照辦理，國民黨立院黨團也表明，將列為下個會期優先法案。對此，銓敘部今（10日）回應，驟然提前停止調降退休所得替代率或提高退休所得替代率，將降低年金改革的財務效益，使退撫基金用罄年度更為提前，這是嚴肅課題，應該要經過慎重討論。

全國公務人員協會等多個團體指出，過去政府批評公教人員是米蟲，加上日前立法院聯手三讀通過提高警消人員退休金，所得替代率最高可達80%，讓公教族群感受相對剝奪感，政府應停砍公教退休金。

銓敘部表示，公務人員退休制度建置的核心原則，除要維持退休人員適足的生活保障外，同時也要確保退撫基金財務的永續，以及權利義務對等原則。這是一個相當嚴肅的課題，應該要經過慎重理性的討論。

銓敘部指出，政府107年推動年金改革，主要是為解決退休所得與現職待遇接近的不合理現象，以健全退撫制度並使退撫基金財務永續。如驟然提前停止調降退休所得替代率或提高退休所得替代率，將降低年金改革的財務效益，使退撫基金用罄年度更為提前。

銓敘部強調，現行退撫制度採確定給付，已不是全由政府負擔的恩給制，因此應該依照精算結果，由基金成員和政府共同努力維持，避免過度擴大國庫及全民負擔。

