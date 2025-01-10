網傳「停賣幸福餐盒」是藍白砍預算所致　事實查核中心澄清了

▲「幸福餐盒」只要60元。（資料照／7-11提供）

記者曾筠淇／綜合報導

農業部先前推出「60元幸福餐盒」，高CP值的便當大受好評，不過幸福食材網3日便發布公告，說2025年為有經費安排，因此餐盒預計供應到1月底。事後就有粉專宣稱，是藍、白兩黨強推財劃法，杯葛總預算，才卡住民生福利。台灣事實查核中心則澄清，停賣是原本的規畫，傳言為錯誤訊息。

幸福食材網是農業部帶領國人體驗認識「頂級隱藏版農漁畜食材」的網站。該網3日發布「2025年60元幸福餐盒供應至1月底」的公告，他們感謝民眾支持農業部60元幸福餐盒的計畫，不過該計畫本來就僅執行至2024年底，2025年還沒有經費安排，因此此計畫即將進入尾聲。

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事後，有粉專宣稱，因為藍、白兩黨強推財劃法，杯葛總預算，所以才會卡住民生福利；還有另一種說法則稱藍、白「砍預算」，因此幸福餐盒就沒了。

事實查核中心對此澄清，農委會（農業部前身）在2023年3月時，曾發布新聞稿，提到幸福餐盒經費來自「疫後特別預算」，到了2024年5月，也有農業部官員向媒體說明，幸福餐盒的預算是來自「疫後特別預算」，經費僅編列至2024年，之後就會停賣。

事實查核中心指出，「幸福餐盒是農委會『農村送暖計畫』子計畫之一」，且根據農委會2023年5月提交給立法院的報告，就可見幸福餐盒執行年度本來就是2023年至2024年。事實查核中心還指出，農業部2025年本來就沒有編列此項預算，因此「砍預算」的說法也不成立。

農業部水土署也表示，幸福餐盒經費來自疫後特別預算，原本就僅規劃2023、2024年執行，因此今年停賣與財劃法修法無關。此外，水土署也說，60元「幸福餐盒」本來就是2年期的政策，當初政策就是期待會有拋磚引玉的效果，雖然幸福餐盒的計畫結束，但目前也有企業贊助部分通路，將會持續推出低價便當。

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