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在美國看診「10天噴500萬」　醫曝台灣500元解決：CP值高非常多

▲▼醫生看診未戴口罩染疫氣切，後果太悲慘。（圖／Pakutaso） 

▲蘇一峰認為，在台灣看醫生的CP值比較高。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

「病人本來咳血，看到帳單快吐血。」知名胸腔內科醫師蘇一峰發文表示，有個台灣人在美國讀書，因為忽然咳血，所以緊急到當地醫院，豈料10天的醫療帳單居然超過16萬美元（約新台幣502萬元），但如果是在台灣看病的話，可能500元解決了，「台灣醫師的服務性價比（指CP值）是美國的一萬倍」。

蘇一峰在臉書粉專上發文表示，有個台灣人到美國加州讀書，因為突然咳血，所以緊急到當地醫院。他透露，美國的醫師認為病患是從台灣來的，所以一定是肺結核或傳染疾病，於是強迫送進隔離病房，並接連做了許多檢測，但結果都是陰性。

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蘇一峰說，後來美國的醫院還找了三位主治醫師輪流看病，「本來還想強迫病人使用抗結核病藥物，病人強烈拒絕，堅決想要出院才作罷。」他接著透露，病人待在美國的醫院10天，結果醫療帳單已經超過16萬美元（約新台幣502萬元），而且「光治療費用和病房費就16萬美金，醫師診察費用還要另外計算，這部分的帳單還沒拿到」。

接著蘇一峰說，該病人後來回台找他，看了2次門診後，他就診斷出咳血原因，是「支氣管擴張症咳血」，「門診費用500元解決了！」因此他也直呼，「國人如果在美國生病，身體還可以的話就回來台灣看病，性價比（指CP值）高非常多！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「馬上買一張機票回來比較划算」、「美國真的貴得很誇張，但台灣也便宜得很誇張」、「說到專業跟經驗，真的比不上台灣，但蠻血淚的。感謝醫師」、「搭乘商務艙回台灣就醫，都比當地就醫還要划算」、「台灣跟美國真的兩個極端」。

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