野火狂燒仍出訪！洛杉磯市長挨批「全美最無能」　回應讓人更傻眼

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▲ 巴斯（Karen Bass）拒絕回應記者提問。

記者張方瑀／綜合報導

美國加州野火持續延燒，然而野火爆發初期，洛杉磯市長巴斯仍前往非洲迦納出席外交行程，儘管緊急搭機返國，依舊受到強烈批評。除此之外，她去年大砍消防預算、面對記者問題閃爍其詞、拒絕回應，也讓引發民眾怒火，被批評是「全美最無能」。

綜合外媒報導，最嚴重的帕利塞德野火（Palisades Fire）爆發初期，被選為總統拜登代表團的巴斯（Karen Bass）仍舊依照既定行程飛往迦納參加總統就職典禮，儘管她在野火蔓延後迅速返國，但面對媒體質問，她卻不願正面回應。

▲洛杉磯野火災損恐飆破500億美元。（圖／達志影像／美聯社）



從《天空新聞》拍攝的影片顯示，有一名記者在連續近2分鐘向巴斯連續提問，「在市民的房屋燃燒時您缺席，您是否應該向市民道歉？對於削減消防局數百萬美元的預算，您是否感到後悔？今天您什麼也不想說嗎？」結果巴斯竟連一眼都不看向記者，沉默拒絕回應。

接著在9日的記者會中，巴斯再次迴避此問題，僅表示，「首先，我要說的是，我的首要任務，亦是我們所有人的首要任務，就是保護生命，我們必須拯救生命，保護家園，我目前的焦點是在生命和家園上。」

▲巴斯去年6月削減洛杉磯消防局近1750萬美元的預算。（圖／達志影像／美聯社）



洛杉磯一口氣爆發7場野火，導致近萬棟房屋被燒毀，一度傳出消防栓因水壓不足無法使用的情況，讓民眾質疑，巴斯去年6月削減洛杉磯消防局近1750萬美元（約台幣5.5億元）的預算，是否對此造成影響。

巴斯則回應，她對消防栓沒水一事感到遺憾，「我們知道消防栓並非設計用於應對這種大規模災害，尤其在周三（8日）的時候相當困難，因為風勢導致我們無法進行空中支援，我當然對此感到非常遺憾。」

至於消防經費的部分，巴斯表示，當時市府與消防員工會正在進行薪資合約談判，尚未達成協議，因此預算案中部分資金被單獨撥出，待談判完成後再撥回消防局，「我認為重要的是了解，我們當時面臨嚴峻的預算壓力，但這些預算壓力並未真正影響我們過去幾天所經歷的事情。」

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