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烏克蘭防務小組累計軍援4兆　提供F-16、戰車與彈藥

▲▼2025年1月8日，俄羅斯對烏克蘭發動無人機攻擊期間，烏克蘭軍人在夜空中向無人機開火。（圖／路透社）

▲俄羅斯8日發動無人機攻擊，烏克蘭在夜空中開火攔截。（圖／路透社）

記者黃聖庭／綜合報導

烏克蘭防務聯絡小組（Ukraine Defense Contact Group）第25次會議9日於德國拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）舉行，這也是美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）最後一次參與，他卸任前向成員國要求，保持對烏克蘭的支持，確保主權不受侵害。

▲▼烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）遭俄羅斯空襲。（圖／路透社）

▲烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）遭俄羅斯空襲。（圖／路透社）

奧斯汀指出，「我為所有因普丁（Vladimir Putin）殘暴戰爭而犧牲的烏克蘭民眾哀悼，同時向為國家英勇奮戰的烏克蘭士兵致敬；我在這裡不是道別，而是向各位提出要求，支持烏克蘭的聯盟不能退縮，不能動搖，更不能失敗，烏克蘭的存亡攸關重大，而我們所有人的安全也與此息息相關。」

▲▼烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）遭俄羅斯空襲。（圖／路透社）

▲醫護人員正在搶救受傷的平民。（圖／路透社）

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，許多國家提供武器和彈藥支援。奧斯汀回憶說，「在我們首次緊急召開的會議上，我向約40個國家呼籲，建立對烏克蘭局勢的共同認識，今天，這個聯絡小組已超越了共識，建立共同的目標，與烏克蘭密切合作，提供至關重要且尖端的安全援助。」

聯絡小組的支持使烏克蘭不斷獲得必要的武器與物資，得以對抗俄羅斯的持續侵略。奧斯汀強調，烏克蘭如今的軍事裝備與最初相比有顯著提升。他指出，「烏克蘭如今已開始使用第四代戰鬥機，擁有先進的西方防空系統，並製造和操作無人機系統。這一切讓烏克蘭得以今天擊退俄羅斯侵略，並在未來威懾潛在的侵略行動。

▲▼烏克蘭F-16。（圖／路透社）

▲烏克蘭獲援助F-16。（圖／路透社）

截至目前，聯絡小組成員國已向烏克蘭提供超過1260億美元（約新台幣4兆1000億元）的安全援助，包括戰車、防空系統、彈藥、F-16戰機及飛行員訓練等裝備。同時，成員國還進一步加強了自身的國防工業基礎。奧斯汀表示，「烏克蘭危機也暴露了我們國防工業基礎的不足，但我們已經動員投入近700億美元（約新台幣2.3兆元）於國內，用以支援烏克蘭並補充我們自己的庫存。」

▲▼烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）遭俄羅斯空襲。（圖／路透社）

▲俄羅斯空襲造成大樓火災。（圖／路透社）

奧斯汀最後說，俄羅斯仍然佔據著烏克蘭的領土，工作尚未完成，「我將永遠以烏克蘭國防聯絡小組為榮，它高舉了安全與自由的火炬，拒絕充滿暴力與恐懼的世界來取代開放、遵循規則和權利的秩序。」

烏克蘭聯絡小組有50個國家參與，包含阿爾巴尼亞、比利時、保加利亞、加拿大、克羅埃西亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、蒙特內哥羅、荷蘭、北馬其頓、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、土耳其、英國、美國、阿根廷、澳大利亞、奧地利、波士尼亞、賽普勒斯、喬治亞、愛爾蘭、日本、肯亞、科索沃、賴比瑞亞、馬爾他、摩爾多瓦、紐西蘭、南韓、突尼西亞。

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