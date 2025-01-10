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洛杉磯豪宅淪廢墟！最新「空拍對比照」曝光　野火7處狂燒

▲▼洛杉磯野火爆發前後的太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）地區。（圖／翻攝自Nearmap）

▲野火爆發後的太平洋帕利塞德地區。（圖／翻攝自Nearmap）

記者張方瑀／綜合報導

美國洛杉磯正面臨史上最嚴重野火，有超過13萬人被迫撤離，目前已有至少6人死亡，延燒逾2.5萬英畝，超過2000棟建築被毀，如今又有新的火場爆發。最新的空拍畫面顯示，最嚴重的太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）地區已被燒成一片廢墟。

▲▼洛杉磯野火爆發前後的太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）地區。（圖／翻攝自Nearmap）

▲野火爆發前的太平洋帕利塞德地區。（圖／翻攝自Nearmap）

從最新空拍照可以看到，最嚴重的太平洋帕利塞德地區有數千棟房屋被燒毀，現場幾乎成為一片廢墟。受到南加州季節乾燥強風「聖塔安娜風」（Santa Ana winds）的影響，使得多處火勢迅速失控，大片住宅被燒毀，超過13萬人被迫撤離家園。

▲▼洛杉磯野火爆發前後的帕沙第納社區（Pasadena）。（圖／翻攝自Nearmap）

▲▼野火爆發前後的帕沙第納社區（Pasadena）。（圖／翻攝自Nearmap）

▲▼洛杉磯野火爆發前後的帕沙第納社區（Pasadena）。（圖／翻攝自Nearmap）

根據《洛杉磯時報》報導，在洛杉磯郡和文圖拉郡（Ventura County）交界處在當地時間9日下午爆出新的「肯尼斯野火」（Kenneth Fire），目前燃燒面積約為50英畝，火勢正逐漸蔓延至住宅區，當局已發布強制撤離令。

除了肯尼斯野火外，目前還有其他6場野火正在洛杉磯蔓延，其中「帕利塞德野火」（Palisades Fire）和「伊頓野火」（Eaton Fire）延燒各超過1萬英畝，與靠近知名地標好萊塢山的「日落野火」（Sunset Fire）的火勢控制率為0％。

另外，「伍德利野火」（Woodley Fire） 燃燒約30英畝、「莉迪亞野火」（Lidia Fire） 燃燒約348英畝、「赫斯特野火」（Hurst Fire）燃燒約855英畝。

▼野火爆發後太平洋帕利塞德地區空拍照。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼洛杉磯野火太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）地區空拍照。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼洛杉磯野火太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）地區空拍照。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼洛杉磯野火太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）地區空拍照。（圖／達志影像／美聯社）

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