洛杉磯豪宅淪廢墟！最新「空拍對比照」曝光　野火7處狂燒

▲野火爆發後的太平洋帕利塞德地區。(圖/翻攝自Nearmap)



記者張方瑀/綜合報導

美國洛杉磯正面臨史上最嚴重野火,有超過13萬人被迫撤離,目前已有至少6人死亡,延燒逾2.5萬英畝,超過2000棟建築被毀,如今又有新的火場爆發。最新的空拍畫面顯示,最嚴重的太平洋帕利塞德(Pacific Palisades)地區已被燒成一片廢墟。

▲野火爆發前的太平洋帕利塞德地區。(圖/翻攝自Nearmap)



從最新空拍照可以看到,最嚴重的太平洋帕利塞德地區有數千棟房屋被燒毀,現場幾乎成為一片廢墟。受到南加州季節乾燥強風「聖塔安娜風」(Santa Ana winds)的影響,使得多處火勢迅速失控,大片住宅被燒毀,超過13萬人被迫撤離家園。

▲▼野火爆發前後的帕沙第納社區(Pasadena)。(圖/翻攝自Nearmap)



根據《洛杉磯時報》報導,在洛杉磯郡和文圖拉郡(Ventura County)交界處在當地時間9日下午爆出新的「肯尼斯野火」(Kenneth Fire),目前燃燒面積約為50英畝,火勢正逐漸蔓延至住宅區,當局已發布強制撤離令。

