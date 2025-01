川普警告成真！洛杉磯野火狂燒　網友翻去年訪問讚：神預言

▲川普3個月前就曾猛批加州州長的災難處理方式。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國洛杉磯正面臨史上最嚴重野火,已知造成至少6人死亡,超過1萬棟建築被毀,但是卻現場一度傳出消防栓無水可用等問題。與此同時,總統當選人川普3個月前就曾猛批加州州長紐森(Gavin Newsom)的災難處理方式,讓網友大讚他「提早拉響警報」。

綜合外媒報導,川普(Donald Trump)去年10月受訪時,曾提到加州野火的危險性,並抨擊州長紐森的災難處理方式,將可以用來滅火的雨水白白浪費,「你知道嗎,在洛杉磯,他們甚至拿不到足夠的水。」

▲美國加州州長紐森。(圖/達志影像/美聯社)



事實上,加州為了保護以《瀕危物種法》列為保育對象的小型魚類「三角洲銀白魚」(delta smelt),限制了從加州主要水域沙加緬度聖華金河三角洲抽取的水量,而這項措施也讓川普猛批,「為了保護一條小魚,北方的水被引流到太平洋,數百萬加侖的水就這樣被倒進了太平洋。」

這段重新出現的訪談片段在社交媒體上引發熱議,部分網友大讚川普根本是神預言,早就看到危險並發出警告。

川普8日在自家社交媒體Truth Social上再次發文,把這場災難性的野火歸咎於紐森,「美國最好、最美麗的地區之一正在被燒毀,加州已經灰飛煙滅,紐森應該辭職。」

▲美國加州洛杉磯「日落野火」(Sunset Fire)。(圖/路透)



川普指出,「州長紐森拒絕簽署提交給他的水資源恢復宣言,該宣言將允許數百萬加侖由北方過量雨水和融雪形成的水每天流入加州許多地區,包括目前以幾乎世界末日方式燃燒的地區。」

此外,他還提到紐森未能妥善處理可能助長火勢的灌木和枯樹,「紐森在森林管理方面做得很糟,我從第一次見到他時就告訴他,必須『清理』森林地面,不管環保主義者要求他做什麼,他也必須進行焚燒和設置防火隔離帶。」

川普說,「每年,當火勢蔓延、加州陷入燃燒時,情況總是如此。然後他就跑來聯邦政府尋求援助,我不會再給了,州長,搞定你的事情吧!你不會在其他州看到這麼嚴重的火災。」

HAPPENING NOW: Here is the President elect Donald J Trump predicting the current Palisades wild fire in California on the Joe Rogan podcast 3 months ago. pic.twitter.com/Y6JzdCuNpX