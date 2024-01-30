尾牙抽中頭獎「爽拿iPhone」　同事一看外盒卻臉垮：超爛！

▲近期有不少公司舉辦尾牙活動。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多公司都在近期舉辦尾牙，其中「抽獎活動」就是不少人最期待的環節。不過近日就有男網友發文分享，公司尾牙的頭獎雖然是一支iPhone，可一看外盒卻讓眾人傻眼了，不懂公司是什麼操作？貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「尾牙頭獎是退貨手機！超爛」為標題發文，提到他們公司近期辦尾牙，而抽獎活動的頭獎則是一支iPhone。雖然iPhone似乎是不錯的獎項，但實際上，這支手機是公司某部門「使用過」的公司機。

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原PO透露，同事們之前都以為那支iPhone已被退換掉，畢竟當初會更換就是因為型號不對，然而，這支公司機最後卻出現在尾牙上，且還是頭獎。他也補充，之所以知道頭獎是「二手機」，是因為頒獎的同事留意到外盒有一樣的黑點標記。

▲頭獎的iPhone已被使用過。（示意圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真的蠻傻眼的，頭獎價值竟然沒超過5萬台幣」、「有規定頭獎一定要是全新的嗎」、「禮品如果是二手物其實很沒禮貌」、「反正我抽不到」。

也有網友分享，「公司尾牙玩遊戲贏來的獎金，最大獎500元，最小獎50元」、「我們沒有尾牙」、「我們最大獎只有3萬現金，還被高高高官抽走」、「我傳產尾牙連抽獎都沒有」、「我尾牙還抽到發霉的東西，根本不能用，噁到吐」。