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PO文怨「鬥輸姊姊」疑爭彰化縣長　謝典林突關臉書粉專

▲彰化議長謝典林與姊姊立委謝衣鳯。（合成圖／ETtoday資料照）

▲彰化議長謝典林與姊姊立委謝衣鳯。（合成圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議長謝典林與姊姊立法委員謝衣鳯，是下屆縣長的熱門人選，日前謝典林疑似因為喝醉，在臉書連發15篇貼文，其中一篇更提到「我只是鬥輸姐姐，只是想苟延殘喘啊！」被認為是家族政治之爭，事後突然刪文引發地方討論，今天更傳出謝典林突然將已經營多年的粉專關閉，更啟人疑竇。

謝典林9日凌晨突然在臉書發出3篇貼文，先是寫下「我人也老了！我只是鬥輸我姐姐（應為姊）！我只是想苟延殘喘啊！我什麼都不是不可以嗎？你不能酒醉講不出話來嗎？」、3小時之後又寫下「我們不如好好面對賴清德、他對我們家不了解我們一起來、我請帶主席好吃個飯在我們的彰化縣議會」，由於語句不順暢，被外界解讀為喝醉酒了，而謝很快這些貼文全被刪除。

沒想到謝典林不僅刪文，事後更將已經營多年的臉書粉專也關了，現在只看得到舊的個人臉書，但已經2年未更新。

面對姊弟之爭浮上枱面，兩人父親謝新隆對媒體指出，謝衣鳯和謝典林感情很好，只是謝典林最近有壓力，加上喝了鳳酒，才會在臉書發言。謝衣鳯則是強調，姊弟感情沒有問題，弟弟謝典林應該是喝醉了，不知道他在寫什麼。

▲彰化縣議長謝典林貼文引發關注。（圖／翻攝自Facebook／謝典林）

▲彰化縣議長謝典林連發3篇貼文後秒刪文關粉專。（圖／民眾提供）

針對謝家姊弟之爭，地方人士私下指出，謝典林連任5屆議員，比起姊姊連任2任立委，地方經營實力更雄厚，選不選縣長陷入膠著，因此才會酒後發牢騷。

謝典林是16屆至20屆連任5屆的資深議員，謝衣鳯則是連任2屆立委，以及現任彰化縣黨部主委，形象清新，若謝衣鳯真的出馬角逐縣長，恐撼動謝典林未來參選之路，不過距離2026年底縣長選舉還有2年，面對綠營推派的實力派戰將及民眾黨連任6屆的議員張雪如是否參選，未來的變化還很難說。

謝典林先前也被傳出有意幫助民眾黨創黨元老、前立委蔡壁如競逐民眾黨主席，還說「幫忙蔡壁如，就是在幫忙拯救柯文哲，也為了下一次藍白合能夠成功打下堅實的基礎」，也被地方政壇解讀，謝典林面對可能與姊姊謝衣鳯競爭的壓力，爭取民眾黨力挺支持。

▲彰化縣議長謝典林連發3篇貼文後秒刪文關粉專。（圖／民眾提供）

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