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前女友與手下搞曖昧！他撂人球棒狂毆　「公益直播男神」慘了

記者唐詠絮／彰化報導

以暖心公益形象走紅的直播主胡凱彬(34歲)，不滿吳姓前女友與葉姓手下有曖昧，還煽動他離職，涉嫌夥同3名手下，對準2人頭部往死裡打，木棍打到噴飛斷落換球棒再打，警方獲報等胡等4人全部帶回，胡更被法院羈押禁見，今日全案偵結，依涉殺人未遂罪嫌將4人提起公訴。

▲直播主胡凱彬不滿前女友與手下搞曖昧持棍棒暴打，檢方依涉殺人未遂罪嫌提起公訴。（圖／翻攝自胡凱彬臉書）

▲直播主胡凱彬不滿前女友與手下搞曖昧持棍棒暴打，檢方依涉殺人未遂罪嫌提起公訴。（圖／翻攝自胡凱彬臉書）

檢方起訴指出，胡凱彬是帶貨直播主，也是「胡凱彬直播團隊」負責人，旗下有20名員工，利用從事網路直播，吸引招攬多名未成年或即將成年的少年加入，並提供住處當為員工宿舍，曾因犯賭博案，判處2月確定已於2024年5月執行易科罰金。

警方查出，吳姓女子曾與胡凱彬短暫交往，分手後仍留在「胡凱彬直播團隊」擔任直播主，胡因不滿吳女分手後疑似與葉姓手下搞曖昧，又得知她曾私下煽動葉男一同離開另起爐灶，於2024年10月29日凌晨3點多，夥同手下許、葉及洪等人找上葉，朝頭部拚命猛打。

▲彰化直播主胡凱彬遭羈押禁見。（圖／警方提供 翻攝自社會事新聞影音）

▲直播主胡凱彬不滿前女友與手下搞曖昧持棍棒暴打。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

葉男被打到蜷縮在地板，一群人還不放手，拉葉的頭去撞牆，木棍打到噴飛斷掉，再換金屬球棒猛K，造成葉男尿失禁、頭部右後方血腫、背部大面積瘀傷、及肢體擦挫傷，差點死亡。

胡凱彬見到葉男倒地無法動彈，在宿舍內大喊「伊死賀！嘎恁北出來」，持球棒衝向4樓朝吳女頭部猛擊，吳女遭到攻擊痛得驚聲尖叫倒地，胡接著多次朝其頭部及身體揮棍毆打，導致吳女全身多處擦挫傷及頭部外傷血腫。全案由檢警指揮偵辦，法院裁定胡羈押禁見，今日全案偵結，依涉殺人未遂罪嫌提起公訴。

▲彰化直播主胡凱彬遭羈押禁見。（圖／警方提供 翻攝自社會事新聞影音）

▲警方在胡凱彬處搜出刀械及槍枝。（圖／警方提供）

警方查出他在直播中販售仿冒的LV、香奈兒等名牌飾品，利用話術誤導消費者下單，藉此牟取暴利，當時依組織犯罪、暴力討債及販賣仿冒品、及人口販運防治法等罪嫌，檢方另案偵辦。

胡凱彬過去在直播界以慷慨形象聞名，尤其在COVID-19疫情期間，他曾捐贈3萬個口罩給弱勢族群，並多次為家扶中心募款，甚至親自帶領團隊義賣燈籠、發放物資，成功塑造「公益直播主」形象，吸引大批粉絲支持。然而，如今卻爆出他私下涉及暴力犯罪及詐欺，過往苦心經營的「正能量男神」人設一夕崩塌。

▲彰化直播主胡凱彬遭羈押禁見。（圖／警方提供 翻攝自社會事新聞影音）

▲警方查獲胡凱彬販售仿冒香奈兒飾品。（圖／警方提供）

▲彰化直播主胡凱彬遭羈押禁見。（圖／警方提供 翻攝自社會事新聞影音）

▲直播主胡凱彬不滿前女友與手下搞曖昧持棍棒暴打。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

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