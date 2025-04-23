逆撞康橋環島車隊釀7傷　肇事車一路「飄移鬼切」畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

康橋國際學校舉辦「單車環島成年禮」，不料車隊22日行經彰化縣埤頭時，遭一輛自小客逆向衝撞，釀成7生受傷，其中1人重傷目前仍在加護病房。駕駛到案稱是撿東西釀禍，不過有網友拍到他在出事前沿途多次危險駕駛，不僅高速變換車道、未打方向燈強行超車，還險些與大貨車擦撞，甚至無預警緊急煞車，或是走走停停，導致後方車輛差點追撞，危險駕駛行為全被後車拍下。

▲橘車逆向撞康橋車隊釀7傷，肇事前一路變換車道漂移。（圖／民眾提供）

根據最新曝光的畫面，橘色小客車在行駛過程中多次異常變換車道，不僅未依規定使用方向燈，更以極近距離強行超車，一度與大貨車擦身而過，場面驚險。隨後，該車又突然無預警減速急煞，導致緊隨其後的垃圾車差點追撞，而這樣的走走停停行為也讓其他用路人措手不及，險象環生。

當時騎在後方的機車騎士指出，「那台車一路開得很飄，切來切去的，看了就覺得怪怪的，不敢騎太近，深怕被波及」、「他開車的樣子不太對，我乾脆減速拉遠距離，怕他突然又來個急煞」，顯見該車的駕駛行為早已嚇壞其他駕駛。

▲橘車逆向撞康橋車隊釀7傷，肇事駕駛到案。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

這段畫面曝光後，引發網友熱議，許多人質疑肇事駕駛事後，聲稱要去竹塘維修冷氣「撿東西分心」的說法，認為其危險駕駛行為並非一時疏忽，而是早有跡象。從影片中可見，該車在事發前已多次出現危險舉動，顯示駕駛可能長期存在不良駕駛習慣，甚至涉及危險駕駛。

本起車禍案件引發社會關注，北斗警方相當重視，報請檢方指揮偵辦，而肇事蕭姓駕駛到案後，今（23日）上午才開始警詢製作相關筆錄，事故原因仍待警方進一步調查，但這段行車紀錄器畫面已讓外界對整起事件的經過有更清晰的了解，也讓人不禁思考，若當時其他用路人未能及時閃避，是否會造成更嚴重的後果？