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快訊／康橋重傷學生昏迷指數「3升8」　彰基：仍未脫險積極救治

▲橘車逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲橘車逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

康橋國際學校進行「單車環島成年禮」昨(22)日行經彰水路三段時，突遭轎車逆向撞擊，造成7名學生及駕駛，共8人受傷，其中一名顏姓男學生臉部嚴重撕裂傷昏迷轉送彰基急救，上午院方傳來好消息，這位同學經過昨天初步的手術搶救之後，目前生命徵象穩定，昏迷指數也從原來的3分進步到8分，但尚未脫離險境，將持續觀察積極救治。

▲橘車逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲橘車逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

昨天該校進行到第九天行程，預計期程78公里，晚上到台中兆品飯店休息，不料行經彰化路段遇到意外，7名學生受傷，當中顏生傷勢最為嚴重，被緊急送往彰基急救中。

彰基指出，該學生左側頭部有大面積撕裂傷，到院時昏迷指數僅3分，情況危急。醫療團隊在完成電腦斷層檢查後，已召集神經外科等相關科別醫師會診。經過昨天初步的手術搶救之後，目前生命徵象穩定，昏迷指數也從原來的3分進步到8分，雖然有好消息但尚未脫離險境，我們將持續觀察積極救治。

經查，其餘的6名受傷學生，昨天被送往北斗卓醫院及二基、部立彰化醫院，皆已出院或轉院。

▲橘車逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲橘車逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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