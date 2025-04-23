出事前詭異飄移！冷氣工逆向撞康橋車隊　警不排除毒駕急驗尿

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名41歲蕭姓駕駛昨(23日)上午前往竹塘鄉進行冷氣維修時，行經彰水路3段逆向衝撞康橋國際學校「單車環島」車隊，造成7名學生受到輕重傷，他在到案前受訪稱是撿東西釀禍，不過有網友拍到他在出事前沿途多次變換車道飄移鬼切，是否涉及毒駕，警方強調不排除任何可能，已採集尿液送驗中。

▲駕駛逆向衝撞車隊釀7學生受輕重傷。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲駕駛逆向衝撞車隊釀7學生受輕重傷。

肇事的蕭姓男子衝撞學生後，被送往雲林基督教醫院救治，雲基醫療副院長賴天堡表示，蕭男抵院時人清醒，嘴唇有撕裂傷，傷口處理完畢後自行離院，當時他接受媒體電訪時表示，事發當時是撿東西沒注意到，才會撞上學生，自己傷勢沒怎麼樣，至於有名學生傷勢嚴重，昏迷指數3，他則回「要聽警察說才知道」。

▲駕駛逆向衝撞車隊釀7學生受輕重傷。

警方通知其到案說明，電話一度未通，北斗警方立即報請檢察官指揮偵辦，於傍晚將蕭男拘提到案。蕭男拒絕夜間偵訊，經留置一夜後，今天上午進行警詢，針對其逆向衝撞車隊、在肇事前又涉及飄移變換車道種種危駕行為，警方不排除毒駕可能，已經申請核發尿液及血液檢驗的許可書，對蕭男進行採驗並送驗。

▲駕駛肇事前一路變換車道飄移。