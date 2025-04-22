康橋單車環島遭逆向車撞飛6傷1命危　王惠美、侯友宜高度關切

▲康橋國際學校單車環島遭撞，7名學生受傷送醫。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

康橋國際學校秀岡校區學生日前進行「單車環島成年禮」，22日行經埤頭鄉彰水路3段時，突遭逆向轎車撞上，造成7名學生、駕駛共8人受傷，其中1名學生頭部受到重擊，臉部傷勢嚴重，昏迷指數3在加護病房救治中，縣長王惠美接獲消防局通報後，立即指示衛生局聯繫醫療院所，務必全力協助，新北市長侯友宜亦親自來電關切。

▲康橋國際學校單車環島遭撞7學生送醫。（圖／民眾提供）

王惠美表示，針對這起意外事件，第一時間接獲消防局通報，立即指示衛生局聯繫醫療院所，務必全力協助提供最好的治療照顧；康橋國際學校所在地的新北市侯友宜巿長亦親自來電，王對侯表示，一定會盡全力給予必要的關心和支持。

縣府指出，目前已知有8位受傷，含1名司機，其中1位同學因身體多處骨折及臉部受創，傷勢較嚴重，已緊急送往彰基醫院，準備開刀手術，盼望傷者早日康復。

▲康橋國際學校單車環島其中1名顏姓同學傷勢嚴重轉送彰基。（圖／民眾提供）

衞生局表示，治療安排都有與新北市政府相互聯繋，除了第一時間消防醫護相關人員趕赴現場全力協助救援以外，相關治療進度已向學生家說明。另縣政府也指派社工前往關心給予必要的輔導與協助，後續將會持續全力追蹤處理進度。



▲肇事蕭姓駕駛到案。（圖／記者唐詠絮翻攝）