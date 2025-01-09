預期春節年假使用大增　新北共享運具強化個資保護

▲位於新北市轄營運之共享運具。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

今年春節年假長達9天，預期民眾租借使用共享運具增加，新北市共享運具會員總人數達120萬人，交通局加強督導共享運具業者強化資安管理，嚴守相關法規，確保消費者個資保護和權益。交通局表示，妥善保護會員個資不僅是業者的法律義務，也是提升消費者信賴的關鍵措施，交通局加強督導業者積極採取行動，讓消費者安心使用共享運具服務。

交通局簡任技正吳政諺指出，共享運具服務多元與便利，深受年輕人喜愛，根據統計，共享運具使用者以40歲以下的年輕族群為主，約占6成，新北市計有iRent、格上GoSmart、WeMo、GoShare 、 Uride等5家業者營運， 計投放1萬3,359輛機車、4,343輛汽車的共享移動服務， 會員總人數迄今達120萬人。

吳政諺說，共享運具業者為強化資安管理 ，已導入ISO國際認證，交通局要求業者若需使用會員資料進行業務行銷，必須事先取得會員同意，且會員有隨時要求停止共同行銷蒐集、處理或利用其個人資料的權利。

此外，吳政諺指出，業者應明確告知會員共同行銷所使用的資料範圍，並在使用完畢後妥善銷毀相關資料，以杜絕個資外流風險。為因應春節年假期間可能增加的使用需求與網路攻擊風險，交通局已責請共享運具業者強化資安管理，並要求預留資訊技術人員，以應對隨時可能出現的網路安全威脅，確保消費者個資安全及權益。