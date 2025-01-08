公路局稽查「iRent過度蒐集個資」　業者承諾：即起關閉上傳分享

▲消基會質疑iRent租車蒐集過多個資。（資料示意圖／記者張慶輝攝）

記者李姿慧／台北報導

和運iRent租車條款過度蒐集個資，連配偶個資也蒐集，遭消基會質疑是霸王條款涉違法，公路局今前往和運公司查核，公路局晚間表示，iRent雖經當事人同意，但合理性和必要性不明確，除1月17日前須補正佐證資料外，將關閉上傳分享功能，並調整條款讓消費者自行選擇是否同意。

消基會昨質疑和運iRent租車條款宛如霸王條款，蒐集個資過多，除姓名、電話、駕照，連配偶個資也蒐集，無償分享及利用對象高達32家關係企業，恐涉違法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局台北市區監理所今(8)日聯合資訊、政風及委外資訊廠商達文西個資暨高科技法律事務所等相關人員對和運公司進行行政檢查，查核結果認為和運公司將消費者個人資料分享給關係企業使用部分，雖有經當事人同意，「惟其合理性與必要性並不明確，為避免爭議，和運公司承諾立即將消費者個人資料上傳至其集團內共同行銷資料系統功能關閉。」

▲iRent共享租車服務過度蒐集個資並分享32個相關企業惹議。（資料圖／記者周宸亘攝）

監理所表示，和運公司說明因其關係企業使用iRent個資須每次提出申請，僅供單次需求使用無法提供永久保存使用，該系統功能關閉後，其關係企業亦無法使用既有資料庫資料，確保民眾資訊安全，該公司並承諾後續將調整「隱私權條款」顯示方式，針對資訊是否同意關係企業共享部分採用勾選方式，讓消費者可自行選擇。

公路局表示，今日台北市區監理所查核重點在於確認和運公司個資蒐集項目是否合理必要、個資轉移是否有經民眾同意並明確表示，和運公司於查核時雖有初步說明，但未能於當下提供相關佐證資料，該所已要求和運公司於114年1月17日前補正資料。

公路局指出，後續將於公路局委外資訊廠商達文西個資暨高科技法律事務所提供法律意見後，責請台北市區監理所立即辦理複查，以釐清是否和運公司有違反《個人資料保護法》或《消費者保護法》等規定。