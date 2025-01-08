快訊／新北大漢橋「17車連撞」交通堵塞　水泥加壓車疑煞車失控

記者陳以昇、鄒鎮宇／新北報導

新北市大漢橋往新莊方向下橋處，8日晚間8時許發生17車追撞事故。一輛水泥加壓車疑似煞車失控追撞前車，後方車輛反應不及撞上，現場一度交通堵塞，詳細事故原因仍待警方釐清。

▲大漢橋下橋處8日晚間發生17車連撞事故。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



警方表示，汽車車道17部車輛追撞，現場無人受傷，造成該路段嚴重壅塞，頭前派出所及交通分隊多名員警方到場協助處置。此外，現場有4部汽車無明顯毀損車主不追究，經查無人酒駕，晚間9時恢復一個車道通車。