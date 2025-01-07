三重民宅倒塌！她深夜「帶貓咪急撤離」　苦主卻激讚1事

▲她深夜帶著貓咪從住家撤離。（圖／貓小姐授權引用）

記者周亭瑋／採訪報導

新北市三重區六張街工地昨（6）日開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，儘管市府進行緊急灌水及灌漿，仍害184號公寓倒塌，另一棟190號則嚴重傾斜。住在對面的貓小姐，深夜被通知後帶著貓咪緊急撤離，並被安排住進慈濟大樓。

貓小姐昨晚在Threads發文表示，自己住在倒塌房屋的對面，被相關單位通知撤離後，只好趕緊帶著貓咪一起逃離，「現在已經安排住進慈濟大樓，安排住戶後續行動很迅速，謝謝相關單位幫忙和慈濟志工。」

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貓小姐也向《ETtoday新聞雲》記者提到，剛剛三重市公所的人有來說明，市政府還在跟建商開會，「我們也在等開會結果通知，目前不清楚什麼時候可以回去。」

▲184號公寓於昨晚8點49分突然倒塌。（圖／記者陳以昇翻攝）

對此，網友們也紛紛留言幫打氣，「好慘！趕快跑比較安全」、「貓貓可能需要噴費洛蒙或貓薄荷平復心情一下，辛苦你們了」、「我家還有空房間，有需要可以跟我說，不用擔心～我也是女生」、「希望你們快點可以回家」、「辛苦了...難以想像」。

另外，新北市長侯友宜6日晚間緊急到場視察，並表示以居民安全為優先，擴大緊急疏散範圍，並提供所需物資及協助，同時派出最大量能的機具連夜施作，以最快速度恢復、清理；市府會連夜拆除有倒塌疑慮的建物，確保市民安全無虞，也會守護民眾權益，追究業者責任，要求其負起損害賠償責任。