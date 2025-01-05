柔性司法獻溫情　犯保協會攜手馨生家庭共迎新春

▲犯罪被害人保護協會台灣雲林分會今日，舉辦「福蛇迎春馨願滿盈」新春關懷活動。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

新春將至，為表達對犯罪被害人及其家屬的關懷，犯罪被害人保護協會台灣雲林分會今（4）日，舉辦「福蛇迎春馨願滿盈」新春關懷活動，由主任委員許倍豐邀請48戶被害家庭，共計103位被害者本人及其家屬參與圍爐餐敘，致贈「馨希望禮物」，彰顯柔性司法的溫暖，為馨生家庭送上新春祝福與希望。

此次春節關懷活動特邀雲林縣書法協會理事長張順武老師與劉真老師、施美燕老師、吳育如老師現場揮毫，寫下精美春聯作為馨生人的祝福；並在嘉義新港鄉文昌國小絲竹團的繞樑之樂中，邀請法務部、犯保總會與犯罪被害人保護協會台灣雲林分會委員共同致贈馨希望禮物，完成馨生家庭的心願與遺憾。

▲春節關懷活動特邀雲林縣書法協會理事長張順武老師與劉真老師、施美燕老師、吳育如老師現場揮毫，寫下精美春聯作為馨生人的祝福。（圖／記者王悉宇翻攝）

另由財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會黃冠昌執行長親自頒贈該學年度提供本分會馨生子女的獎學金，鼓勵國小到大學不同階段學子都能積極求學，擁抱馨生。主任委員許倍豐表示，犯罪事件的發生，被害家庭須獨自面對往後漫長的修復之路，因此希望透過活動讓被害家庭感受到來自社會的溫暖支持，帶著滿滿的祝福與希望迎接新的一年。

▲「福蛇迎春馨願滿盈」新春關懷活動，由主任委員許倍豐邀請48戶被害家庭，共計103位被害者本人及其家屬參與圍爐餐敘。（圖／記者王悉宇翻攝）