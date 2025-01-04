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雲林莿桐鄉農會發大財！年終獎金平均10.4個月　2人百萬入袋

▲雲林莿桐鄉農會再創輝煌紀錄，2024年終獎金平均達到10.4個月。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林莿桐鄉農會再創輝煌紀錄，2024年終獎金平均達到10.4個月。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林莿桐鄉農會再創輝煌紀錄，2024年終獎金平均達到10.4個月，50名員工開心刷簿子確認獎金入帳。農會總幹事張鈺萱表示，這筆豐厚的獎金是員工辛勤努力的成果，今年更將挑戰12個月的年終獎金目標。

莿桐鄉農會目前有50名員工，獎金入帳後有2人領破新台幣百萬元，分別為信用部及會務部員工，另有4人近百萬元。張鈺萱表示，獎金可讓員工提升服務、績效變高，形成良性循環。農會近年來積極轉型並創立自有品牌，張鈺萱透過多元行銷方式拓展市場，帶動業績屢創新高，年終獎金從疫情時的4個月，去年爆增到9.1個月，今年更高10.4個月，張鈺萱喊出，明年要更上一層樓。

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▲雲林莿桐鄉農會再創輝煌紀錄，2024年終獎金平均達到10.4個月。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林莿桐鄉農會總幹事張鈺萱掌握市場趨勢，不僅業績穩步成長，更在數位時代中走出創新道路，讓地方農業閃耀光芒。（圖／記者王悉宇翻攝）

在市場趨勢的掌握上，張鈺萱洞察網路商機無限，於去年與農會人員共同創立「來莿桐找 sandy」頻道，拍攝短影片介紹莿桐農特產品，並成立臉書社團「莿桐田田圈團購」，這些創新舉措為農會帶來大量訂單，推動業績再創高峰。

莿桐鄉農會不僅穩步成長，更在數位時代中走出創新道路，讓地方農業閃耀光芒，面對網友熱烈詢問農會是否有職缺，張鈺萱坦言，早年因年終獎金較少，農會吸引人才不易；然而，隨著業績屢創佳績，詢問工作機會的人數顯著增加。今年農會將持續招考新進人員，歡迎有志之士加入，共創未來。

▲雲林莿桐鄉農會再創輝煌紀錄，2024年終獎金平均達到10.4個月。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲莿桐鄉農會目前有50名員工，獎金入帳後有2人領破新台幣百萬元，分別為信用部及會務部員工，另有4人近百萬元。（圖／記者王悉宇翻攝）

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