雲林基督教醫院愛心義賣啟動　傳遞溫暖幸福共創有愛新年

▲雲林基督教醫院將於今日起至13日舉辦年度「幸福113愛心破百義賣活動」，用一場充滿愛與希望的義賣，為社會弱勢群體點燃溫暖的光。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

歲末年終之際，雲林基督教醫院將於今（9）日至12月13日舉辦年度「幸福113愛心破百義賣活動」，用一場充滿愛與希望的義賣，為社會弱勢群體點燃溫暖的光，這場活動不僅是一次善心的集結，更是醫院多年來堅守初心，攜手社會各界傳遞愛心的美好展現。

院長鄭清源溫情表示，這次義賣的商品全部來自醫院同仁和社會人士的愛心捐贈，所有物品皆八成新以上，質量優良且充滿溫馨故事。無論是書籍、家用品還是手工藝品，每一件都飽含著捐贈者的心意，期待著傳遞到每一位參與者的手中。鄭院長強調，我們希望透過這份愛的傳遞，讓每個人都感受到社會的溫情與善意。

鄭清源說明，活動的所有所得，將全數投入雲基醫院的愛心捐款帳戶，用於幫助獨居長者、經濟困難的病患及其他需要協助的弱勢家庭。每一分支持都是為需要幫助的人們增添一分希望，讓他們感受到社會的溫暖與支持，共同迎接平安幸福的新年，一份善意或許微小，但匯聚起來，便能化作改變生命的無限力量。

過去的義賣活動中，參與者總能感受到濃濃的愛與互助氛圍，許多民眾表示，這不僅是一場義賣，更是一場愛心的饗宴。參與民眾分享心得提到，用小小的行動，就能為別人帶來大大的改變，這樣的體驗讓我的心也變得更加豐富和溫暖。透過選購義賣品或捐贈物資，共同加入這場充滿愛與希望的行動。

▲雲林基督教醫院將於今日起至13日舉辦年度「幸福113愛心破百義賣活動」，用一場充滿愛與希望的義賣，為社會弱勢群體點燃溫暖的光。（圖／記者王悉宇翻攝）