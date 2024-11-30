戴德森基金會獎學金108人報名　15學子獲獎每人可獲萬元

▲▼ 財團法人戴德森教育事務基金會第三屆獎學金申請人數破百人 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

財團法人戴德森教育事務基金會日前舉辦第三屆獎學金頒發活動，藉以培育大專院校醫療相關系所學子，今年獎學金申請人數共計108人，最終由15位優秀學子獲獎，每人可獲頒新台幣10000元。

▲嘉義基督教醫院陳煒院長 。（圖／嘉義基督教醫院提供）



自2023年獎學金增額並加碼，今年申請人數為去年兩倍。吸引包括大專院校醫療相關科系共計108位學子申請，最終選出15位學子獲頒獎學金新台幣10000元。基金會翁瑞亨董事長表示，「以延續戴德森醫師培育醫療專才的精神，持續透過獎學金來鼓勵更多學子!今年的學子相當優秀，能從108位競爭者中脫穎而出，相當不容易!期待大家未來都能成為嘉基的一份子，攜手共同為嘉義地區的醫療奉獻。」

▲財團法人戴德森教育事務基金會董事長翁瑞亨。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義基督教醫院陳煒院長表示，「感謝戴德森教育事務基金會為嘉義地區培育醫療種子，辦理獎學金，今天這個獎是對學子努力的肯定。因應嘉義地區高齡長者與偏鄉的需要，未來將有更多醫療人才的需求。這條路也許不容易，但當您人生感到迷茫時，而最不容易、最難走的路，往往是最好的選擇!期待大家未來畢業後都能跳脫舒適圈，秉持醫療專業持續利他、服務他人。」

▲陳煒院長(左1)與學子進行交流。（圖／嘉義基督教醫院提供）



此次的獎學金頒發活動，現場除了透過歷史影片，分享嘉基創院院長戴德森醫師設立基金會的歷史，也安排嘉義基督教醫院主管向學子介紹醫療相關科系在醫院的服務內容與環境，包括：西醫、中醫、護理、藥學、物理治療、影像醫學等科系，讓學子對未來的醫療工作環境有更深一步的認識。學子可以提問感興趣的醫療服務內容，與主管們互動交流，活動最終在大合影及醫院巡禮、互動座談中劃下完美句點。期待透過獎學金的持續辦理，吸引更多優秀學子，學成後回嘉服務。