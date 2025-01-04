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紙風車《台灣幻想曲》北港好收國小熱鬧開演

▲紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」，昨日在北港鎮好收國小免費演出《台灣幻想曲》，吸引家長帶著小朋友觀賞。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲紙風車在北港鎮好收國小免費演出《台灣幻想曲》，縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、北港鎮長蕭美文等人到場陪伴孩子觀賞精彩演出，度過一個充滿藝文氣息的夜晚。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

由紙風車文教基金會發起的「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」，昨（3）日在北港鎮好收國小免費演出《台灣幻想曲》，吸引家長帶著小朋友觀賞，縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、北港鎮長蕭美文等人到場陪伴孩子觀賞精彩演出，度過一個充滿藝文氣息的夜晚。

風車368藝術工程-永續啟航2024年10月在台北兩廳院廣場首演，雲林為全台巡演的第二站，特別規劃1月3日演出兩廳院首演版的《台灣幻想曲》。此劇目經過精心編排，融合五段精彩的表演形式，呈現出不同的故事與情感，啟發孩子的想像力與創造力。

▲紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」，昨日在北港鎮好收國小免費演出《台灣幻想曲》，吸引家長帶著小朋友觀賞。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」，昨日在北港鎮好收國小免費演出《台灣幻想曲》，吸引家長帶著小朋友觀賞。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林縣長張麗善表示，紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程不僅以精緻的劇目內容，為全台各地的孩子帶來難得的藝術體驗，更透過民間捐款資助，走遍全台368個鄉鎮市區，讓更多孩子有機會參與這場藝術盛宴，此次縣府與紙風車文教基金會攜手合作，並結合致茂文教基金會等各界熱心人士贊助，成功促成。

「紙風車368兒童藝術工程」在雲林的演出，讓孩子們感受真實的歡樂，並為地方創造一個更優質的藝術教育環境。致茂電子董事長黃欽明是好收國小的大學長，368藝術工程三度至台灣各鄉鎮演出，每次都會來好收國小，將母校作為本縣孩子踏上藝術之旅的起點，回饋鄉里之舉讓人深受感動，也令人敬佩。

 
文化觀光處長陳璧君表示，演出的五段內容為觀眾帶來豐富的視覺和心靈饗宴：「唐吉軻德」鼓勵孩子勇敢追夢、面對挑戰；「身體練習曲」結合肢體動作與世界名畫，展現力與美；「剩食的逆襲」是全新製作的互動單元，推廣愛惜食物、不浪費的永續觀念；「後山天使」講述台東基督教醫院創院院長「譚爸」譚維義的故事；「慶典的喜悅」是魔法般的黑光秀，歡樂的節奏，快速變換的圖樣，以及專屬北港鄉親的祝福。

▲紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」，昨日在北港鎮好收國小免費演出《台灣幻想曲》，吸引家長帶著小朋友觀賞。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「紙風車368兒童藝術工程」在雲林的演出，讓孩子們感受真實的歡樂，並為地方創造一個更優質的藝術教育環境。。（圖／記者王悉宇翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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