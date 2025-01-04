鮮乳政策喊卡！雲林續推鮮奶供應　3.1萬學童受惠

▲中央鮮奶政策喊卡，雲林縣政府迅速籌措經費續辦國小學童乳品供應。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣班班喝鮮奶政策行之有年，去年9月份中央始推動後，雲林縣編列114年度預算時，便將鮮奶購買經費刪除，但政策去年底急喊卡。縣府速籌措經費，農業處、財主單位及教育處，立即盤點縣府預算，續辦國小學童乳品供應，持續照顧縣內學童健康，全縣約計有3.1萬學生受惠。

雲林縣長張麗善昨（3）日前往斗六國小關心校園鮮奶配送供應時表示，雲林縣透過跨局處合作，自行編列經費約2千3百多萬元，找到國內兩家鮮乳供應商，讓雲林孩子每週一次鮮乳或豆漿政策不中斷，使孩子在成長過程身體健壯，頭腦也要壯壯。

▲雲林縣政府籌措經費續辦國小學童乳品供應，全縣約計有3.1萬學生受惠。（圖／記者王悉宇翻攝）

張麗善指出，雲林縣多年來推動每星期一次免費牛奶供全縣國小學童飲用計畫，要求農政及衛生單位，從源頭的生產、衛生安全檢查再到冷鏈運送。尤其雲林是酪農產區，是主要鮮奶供應地，這項計畫結合在地酪農產業，除了支持在地產業，也讓國小學童每星期都能喝到一次免費的新鮮牛奶，均衡孩童營養。



教育處處長邱孝文說明，雲林縣實施班班喝鮮奶與豆漿2種選項，學生可自行選擇要喝鮮奶或豆漿，由學校統計喝鮮奶、豆漿人數後，交由縣府統一向廠商招標訂購，這幾年來運作模式非常順利，沒有所謂供貨中斷情形，一切按照規範處理。期望每位學童都在最佳的學習環境中，受到最好的照顧，攝取最充足的營養健康成長。

▲雲林縣實施班班喝鮮奶與豆漿2種選項，學生可自行選擇要喝鮮奶或豆漿，由學校統計喝鮮奶、豆漿人數後，交由縣府統一向廠商招標訂購。（圖／記者王悉宇翻攝）