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陳玉珍自清沒中國身分證要對賭　黃捷：要自清就支持國安法案

▲▼立委黃捷 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委黃捷 。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委陳玉珍遭質疑持有中國身分證，昨（3日）天更有Threads網友發文，指透過查核系統，發現疑似陳的中國身分證號。對此，陳玉珍正面回擊，強調自己「絕對沒有中國大陸身分證」，更要和綠委黃捷以立委職務對賭。對此，黃捷今回應，自己呼籲她盡快向社會自清，結果她卻要跟我對賭轉移焦點，自清很簡單，請陳玉珍支持「立委赴中申報」國安法案，讓國人看見決心，提到中國就心虛，還是陳玉珍在節目講過的「北京中央」才是你的效忠對象？

網紅八炯日前質疑陳玉珍擁有中國大陸身分證，民進黨立委黃捷則要陳玉珍盡速澄清身分疑慮，若確實持有中國大陸身分證，應立即解除立委職務並註銷台灣身分。對此，陳玉珍表示，雖然她不願意一直來用對賭來制止謠言，但如果她有中國大陸身分證她直接下台，如果她沒有中國大陸身分證，黃捷（或其他不實指控的綠委）直接下台。

陳玉珍回應指出，該查核系統查資料，要支付10元人民幣，很可能是個詐騙網站；如果有1萬人付費，對方就詐得10萬人民幣，就連個資、信用卡號都可能被詐騙集團掌握。有其他網友輸入總統賴清德的資料，結果得到賴清德的中國身分證號，同樣由福建省泉州市核發，「所以賴清德是中國大陸最大在地協力者嗎？」她呼籲，網友別被不知名網路連結及莫名其妙留言所騙。

對於陳玉珍對賭要求，黃捷回應，陳玉珍被民眾質疑有中國身份證，自己呼籲她盡快向社會自清，「結果她卻要跟我對賭，來轉移焦點，每次陳玉珍心虛的時候，就會氣急敗壞地跟人對賭。」

黃捷指出，做為台灣的民選公職，效忠國家是法律義務，不是賭注。還是說，陳玉珍在節目講過的「北京中央」才是你的效忠對象？這是你的珍心話嗎？其實自清很簡單，請陳玉珍支持「立委赴中申報」的國安法案，主動揭露你到中國的行程，讓國人看見你的決心。

黃捷質疑，若不是理虧，陳玉珍幹嘛屢次擋國安法案？每次講到中國就這麼急，在害怕什麼？陳玉珍既然不敢支持國安法案，口水就少噴，別以為國人看不懂你的雙面把戲。

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