柯建銘嗆罷免韓國瑜　劉靜怡酸傻傻分不清：故意不讓賴韓喝咖啡吧

▲前大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院日前三讀通過《選罷法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》相關修正草案，但立法院長韓國瑜將《選罷法》、《財劃法》兩案延後送到行政院，讓民進黨黨團總召柯建銘揚言罷免，今（3日）也在院會中提案變更議程，要求立法院長改選。對此，台大國發所教授劉靜怡表示，「罷免」和「改選」傻傻分不清喔，這是故意不讓賴韓喝咖啡吧。

民進黨團總召柯建銘今日受訪再度提到，民進黨團有原則，非罷免韓國瑜不可，召委違法違憲，這是今日議程會列入公報，相關議事人員包含韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁、秘書長周萬來、內政委員會跟財政委員會召委等等送監察院彈劾，也會到法院提告，這都是要做的，否則放任周萬來跟秘書處長搞鬼，立法院可以關門了。

日前劉靜怡就曾發文大酸，純屬好奇，韓國瑜是要以「不分區」立委身份被「罷免」？還是以「立法院長」身份被「罷免」？還是又有人提出了什麼法學大發現？為什麼有人天天在立法院傳播假訊息呢？台灣事實查核中心都不管嗎？

劉靜怡今日再度發文表示，原來，「罷免」和「改選」傻傻分不清喔，這是故意不讓賴韓喝咖啡吧。

回顧劉靜怡與柯建銘兩人恩怨，日前大法官人事同意權案，原本預估有望出線的劉靜怡，卻遭到民進黨封殺。柯建銘更直言，劉靜怡一路罵民進黨，被提名、審查時一樣罵，甚至羞辱立委王義川，今天祭出黨紀，投給劉靜怡就要開除黨籍。事後，劉靜怡則發文回應，劉靜怡還是那個劉靜怡，居然有學妹建議她寫回憶錄了，要從老柯寫起嗎？

▼民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）