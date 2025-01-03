曝「數發部編3900萬清潔費、9成用途不符」　羅智強轟：敢亂編就砍

▲數發部。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

立法院交通委員會2日審查數發部預算，藍白不僅發現114年度編列國外旅費2220萬元，還編列3903萬聘請58名清潔工。數發部則澄清，辦公大樓清潔人力只有5人，但勞務承攬人力的確共有58人。對此，國民黨立委羅智強今（3日）表示，預算書寫很清楚，該筆支出辦理辦公處所「環境清潔」等工作，卻高達9成人力做非清潔工作，擺明在藏預算，只要數發部敢亂編預算，他就敢砍3600萬，只留5位清潔工300萬經費。

羅智強表示，昨天審議數發部預算，作為唯一有針對3903.8萬環境清潔勞務承攬費提預算案的委員，看到數發部事後發新聞稿澄清，該筆費用沒有聘58位清潔工，只聘5位，其他是警衛勤務8位、駕駛7位、機電2位、文書及事務工作28位、其他輔助人力8位。

羅智強表示，自己只想問，數發部竟然敢明目張膽濫用預算？數發部114年預算書上寫的很清楚，該筆支出預計進用辦理辦公處所「環境清潔」等工作之勞務承攬58人。

羅智強指出，預算說明白紙黑字，就是環境清潔，結果58人裡，只有5位負責清潔，而有高達9成的人力是做非清潔工作。想請問數發部，預算說明是不是在欺騙公眾？擺明就是在藏預算。

羅智強再指，更誇張的是，數發部的新聞稿說這筆經費包括機電維護保養耗材，但事實上，114年數發部預算已經編列一筆75.3萬的房屋建築養護費、一筆316.7萬的設施及機器設備養護費，結果現在又拿勞務承攬的經費來支應機電維護保養耗材？

羅智強直言，數發部到底要多荒唐？9成的環境清潔費不用於環境清潔，機電維護支出不使用編列的機器設施養護費？行政機關需要清潔人員，社會公眾都能接受，但不會有人能接受一個261人的機關需要高達3900萬的環境清潔費，更不會有稱職的立委能接受，3900萬清潔費有9成的真實用途與編列目的毫不相符。

最後，羅智強喊話，數發部預算一階審查雖然已經結束，但在二階提案時，他一定會按照數發部新聞稿裡說的，每位派駐勞工每月支付5.1萬來計算5位清潔工的年度所需經費，只留300萬，數發部敢亂編預算，他就敢砍3600萬。

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