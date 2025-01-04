延送財劃法、選罷法躲「舊」憲訴法　 國民黨「議事智囊團前輩」獻策

▲憲法訴訟法部分條文修正草案三讀通過，韓國瑜敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院院會去年12月20日三讀通過財劃法、憲訴法，以及選罷法修正條文，不過行政院僅收到憲訴法。據了解，國民黨一群熟稔議事規的「議事智囊團前輩」預判，民進黨政府會利用新憲訴法未生效的「時間差」，來對選罷法、財劃法聲請暫時處分，所以與黨團進行一連串的討論，最後決定將財劃法、選罷法「函請暫緩由總統公布」，以「延後送出」的方式來因應。

立法院會20日三讀通過修正公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法。不過，國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩、財政委員會召委陳玉珍27日發文給立法院長韓國瑜，建請延緩咨請總統公布選罷法、財劃法修正條文。然而此舉也惹怒民進黨。民進黨團總召柯建銘指控此舉違憲，若不處理將向法院提告、向監察院檢舉、向憲法法院聲請解散國民黨，甚至號召國會三分之二立委「罷免」韓。

柯建銘表示，憲法第七十二條規定的很清楚，立院法律案通過後，就要送總統府、行政院，總統十日內要公布，就是如此。「那為什麼三讀通過的法案可以扣住不送出立院？韓國瑜說理由是有兩位立委、委員會召委，內政的徐欣瑩、財政的陳玉珍，她們來函表示不可以送出，這很奇怪。」柯建銘強調，中華民國從三十六年行憲至今，從未發生這樣的事情，院會三讀後就要送總統府及行政院，如今發生這種事情，「這不叫違法違憲，什麼才叫違法違憲！」

不過國民黨立法院黨團書記長林思銘表示，國民黨團之所以對選罷法、財劃法提出延緩公布，一方面是希望將還在審查的選罷法關於罷免票高於當選票的「加1版本」，待立法院表決後，一起公布選罷法，也是要避免民進黨政府利用時間差，先公布選罷法、財劃法，再公布憲訴法。

林思銘強調，如果選罷法、財劃法公布在先，將適用舊的憲法訴訟法，不受新修正的憲法訴訟法，大法官現有總額10人以上參與憲法法庭評議，且違憲宣告人數不得低於9人的限制，民進黨可以在聲請釋憲後，並利用總統收到案子後10天內要公告的空窗期，交由憲法法庭對選罷法、財劃法裁定暫時處分。

國民黨團人士指出，相關法令僅說立法院送法案給總統府，總統收到後10天內要公告，並沒有說立法院幾天內要送交總統府。因此，國民黨決定「函請暫緩請總統公布」，而這次的做法，巧妙的預判到了民進黨的動作，果真，行政院2日就對憲法訴訟法提出覆議。

對於這次國民黨的做法，據悉，是因國民黨團有一群資深熟稔議事規則的前輩，隨時提醒黨團幹部民進黨可能的做法，因此這次才決定將財劃法、選罷法延緩送出，防止憲法法庭利用憲訴法「舊法」對選罷法、財劃法裁定暫時處分。

有藍委指出，這一屆的國民黨團真的與以往不一樣，大家分工細膩，除了平時外界所看到的攻防外，外界看不到的策略分析、重大議案策略等，都有不同的負責人，就是希望大家可以在熟悉的領域上替國民黨把關；尤其面對「很會玩」議事規則的民進黨團，國民黨也有一群「議事智囊團前輩」，隨時替國民黨思考提案策略，希望能讓受民意囑託的國民黨立委順利完成所有立法。

