青鳥翻車了！付人民幣查「中國身分證」　詐騙網站竟有賴清德

▲國民黨立委陳玉珍。（翻攝陳玉珍粉絲專頁）



圖、文／鏡週刊

國民黨立委陳玉珍遭質疑持有中國身分證，引發討論，今（3日）天更有Threads網友發文，指透過查核系統，發現陳的中國身分證號。對此，陳玉珍正面回擊，強調自己「絕對沒有中國大陸身分證」，呼籲各界別再以訛傳訛；同時，她也提醒，別在來路不明網站，輸入個資或信用卡號，以免被詐騙。

Threads網友指稱，在中國身分證查詢系統上，查出陳玉珍的中國身分證號，發證地為福建省泉州市金門縣，包括名字、出生日期都與陳玉珍相符，要求陳出面說明，並呼籲國安單位詳查。

▲Threads網友指稱，在中方網路系統上，查詢發現陳玉珍的中國身分證號。（立委陳玉珍辦公室提供）



「很多thread網友說我有中國身分證，但查核系統是來自不知名的連結...。」陳玉珍回應指出，該查核系統查資料，要支付10元人民幣，很可能是個詐騙網站；如果有1萬人付費，對方就詐得10萬人民幣，就連個資、信用卡號都可能被詐騙集團掌握。

陳玉珍話鋒一轉表示，有其他網友輸入總統賴清德的資料，結果得到賴清德的中國身分證號，同樣由福建省泉州市核發，「所以賴清德是中國大陸最大在地協力者嗎？」她呼籲，網友別被不知名網路連結及莫名其妙留言所騙。

最後，陳玉珍強調，她絕對沒持有中國大陸身分證，請外界別再以訛傳訛了。



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