遭黃捷質疑持中國身分證　陳玉珍對賭：若有我退政壇，若沒妳下台

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

藍委涉持中國大陸身分證爭議延燒，網紅八炯日前質疑國民黨立委陳玉珍擁有中國大陸身分證，民進黨立委黃捷今（3日）要陳玉珍盡速澄清身分疑慮，並強調若確實持有中國大陸身分證，應立即解除立委職務並註銷台灣身分。對此，陳玉珍表示，雖然她不願意一直來用對賭來制止謠言，但如果她有中國大陸身分證我直接下台，如果她沒有中國大陸身分證，黃捷（或其他不實指控的綠委）直接下台。

網紅八炯日前質疑陳玉珍擁有中國大陸身分證，遭陳玉珍駁斥，不過近日網路上卻掀起查詢中國身分證字號的風潮，試圖找出陳玉珍等藍委的身分證。黃捷對此指出，若陳玉珍確實持有中國大陸身分證，不僅違背對選民與國家的承諾，更可能涉及偽造文書等法律責任。

陳玉珍表示，「雖然我不願意一直來用對賭來制止謠言，但是我還是要說：如果我有中國大陸身分證我直接下台，如果我沒有中國大陸身分證，黃捷（或其他不實指控的綠委）直接下台，這樣子大家就可以不用再浪費時間罷免一個藍委或是綠委了，這樣直接了當」。

陳玉珍指出，那些想要再蹭流量的所謂網紅，也可以大家直接對賭，「如果我有中國大陸身分證，我退出政壇，如果我沒有中國大陸身分證，你們直接退出網路直播界吧，留給社會大眾一個乾淨的網路空間！」。

陳玉珍強調，中華民國是一個言論自由的國家，台灣是一個民主的社會，但是她看好多人為了流量，一直在搬弄是非，顛倒黑白，這個對國家的進步發展，社會的安定都沒有助益，還是呼籲這些「能人志士」們，多花一些心力在關心國計民生上面，一起讓國家的發展更好，讓社會更進步，就別再抹黑抹紅了。