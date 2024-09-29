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勞動部「2024原創服裝大賞頒獎典禮」　ESG設計走秀服裝超吸睛

▲勞動部2024原創服裝大賞

▲「2024原創服裝大賞頒獎典禮」走秀。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署的「衣啟飛翔創客基地」，28日在新竹遠東巨城購物中心舉辦「2024原創服裝大賞頒獎典禮」，集結14個新銳服裝品牌在現場盛大走秀，共同發表並展示以「ESG永續時尚」為主題的創意服裝，各有特色的作品，使用了ESG永續布料和低碳染料，完美融合了時尚與環保理念。

桃竹苗分署長賴家仁今日出席支持台灣服裝設計人才並擔任頒獎指出，勞動部在全國設立六個不同主題的創客基地，其中桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」是全台唯一以服裝為主題的創客基地，提供年輕人一個創新學習、創業諮詢輔導、品牌行銷及通路媒合的資源整合平台，培養創客從創造到創業，透過動手做實現夢想。

▲勞動部2024原創服裝大賞

▲「2024原創服裝大賞頒獎典禮」走秀。（圖／桃竹苗分署提供）

「原創服裝大賞」透過競賽來發掘年輕服裝設計人才，並提供服裝秀發表舞台及資源，協助服創設計人才能創業發展，隨著活動進入第三屆，為鼓勵更多人才參與，特別將總獎金提高至40萬元，並選在百貨辦理為期16天的「品牌SHOWROOM」快閃店活動，讓大眾能看新銳設計師的創意。

▲勞動部2024原創服裝大賞

獲得「傑出風格服裝獎」的首獎作品「回鄉割火」，是剛從輔仁大學織品服裝研究所畢業的設計師王季澧所創作，身為大甲人，多年北漂，思念家鄉，他將大甲鎮瀾宮的香火元素巧妙融入作品中，衣服上的金屬配件則源自他家經營的汽修工廠，他利用卡車零件墊片作為服裝配件，象徵著他對故鄉的深情寄託。

▲勞動部2024原創服裝大賞

▲「2024原創服裝大賞頒獎典禮」揭曉得獎作品，桃竹苗分署長賴家仁(二排右5)與評審、獲獎者及模特兒大合影。（圖／桃竹苗分署提供）

獲得「傑出商品魅力獎」的首獎作品「青石舊夢」，設計師翁昱玹今年6月剛從實踐大學服裝設計系畢業，目前正在服兵役中的他，今天也以獨特的蒙面造型出席走秀暨頒獎典禮，翁昱玹認為台北陳舊的老街區及斑駁城鎮比華廈更能代表台北的意象，因此將這些元素融入在設計中，創造出具自然仿舊效果的服飾；其他兩位首獎得獎作品，則分別是由王俐淇所設計「忘年失焦」及洪福伸所設計的「格格BLUE」獲得評審青睞。

桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」為了協助對服裝設計、創作有興趣的民眾順利就業、創業，廣邀產業專家開設主題課程，從105年成立以來已經辦理超過1,200場的技術課程及講座、2萬人次接受培訓、服務人次達62萬人，累計會員人數超過3,500人。

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