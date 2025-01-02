基隆消防新年5大防火提醒　守護家園從安全做起過好年

▲基隆消防局新年5大防火提醒，提升市民消防安全意識。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局攜手各消防分隊及義消宣導大隊，於新年期間深入住宅社區與商家，推動防火宣導，提升市民消防安全意識。針對新年期間常見的火災風險，消防局提出五大防火提醒，確保市民過個平安年。消防局長游家懿特別祝福所有市民朋友新年如意，闔家幸福平安，並再次呼籲大家注意生活中的用火用電安全，攜手打造更安全的生活環境。

內政部消防署在今年1月上旬辦理防火週每，五天的每日消防主題活動分別為，1月1日「住宅用火災警報器、安裝及維護保養」；1月2日「防範電器火災、5不1沒有」；1月3日「爐火烹調安全、人離火熄」；1月4日「鋰電池使用安全」；1月5日「家庭逃生計畫、1216原則」。

基隆市消防局表示，火災現場瞬息萬變，越早發現火災就能爭取更多避難時間。因此，建議家中安裝「住宅用火災警報器」，以便及時偵測險情。在過去的建築物火災中，約有四成是由電氣因素引發。過年大掃除時，請務必牢記用電安全的「5不1沒有」原則，避免因短路、過熱、使用不當或積污導電等原因導致火災發生。

消防局說，廚房火災同樣是常見的隱患，主要由烹煮時的遺忘或油鍋高溫引起。烹調過程中若需暫時離開，務必做到「人離火熄」。建議選用具備熄火安全裝置或溫度感知功能的爐具，以有效降低風險。

此外，鋰電池的廣泛應用也帶來潛在危險。充電時需避免將衣物或其他可燃物堆放於充電設備附近，若鋰電池出現變形，應立即停止使用。為確保火災發生時的應變能力，每個家庭都應熟悉「1216家庭逃生計畫」，提前做好防範與準備，為家人的安全多添一層保障。