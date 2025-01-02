排隊1公里猝死！紫南宮將送「全套錢母」　靈前祭拜完成她遺願

▲竹山紫南宮於新年元旦辦理錢母發贈活動，傳出74歲婦人排隊時昏倒往生的憾事。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮紫南宮於新年元旦辦理蛇年錢母發贈活動，吸引10萬人排成7公里人龍瘋搶，但不幸傳出74歲羅姓婦人排隊時突然昏倒送醫不治，相驗後確認死因為心因性休克。廟方今天（2日）表示遺憾，也將與家屬聯繫、擇日致贈整套的錢母，完成羅婦生前最後心願。

據了解，羅姓婦人於昨（1）日隨家人一起自苗栗縣自家前往南投紫南宮、準備領取蛇年錢母，疑似漏夜排隊，不料早上9時34分許，約在距離活動會場僅約1公里多處的竹山鎮田中巷路旁，突然感到不適昏倒；廟方聞訊立刻派員送上AED電擊器、警消人員也隨即獲報到場，發現羅婦已失去呼吸心跳，緊急送往竹山秀傳醫院搶救，但仍回天乏術，事發前後僅約40分鐘。

▲▼竹山紫南宮於新年元旦辦理錢母發贈活動，吸引10萬人排成7公里人龍搶領。（圖／記者高堂堯攝）

檢警於昨天下午即會同法醫進行相驗，查出是心因性休克奪走羅婦的寶貴生命；家屬向相關單位表示，羅婦事發前並無身體不適徵象、隨即開始聯繫處理後事。

▲竹山紫南宮發表最新「雙金蛇聚寶盆錢母」。（圖／記者高堂堯攝）

紫南宮管委會主委莊秋安表示，昨天因為下雨，廟方為免大批信眾淋雨等候、影響健康，還提早約1小時就開始發放錢母，未料還是發生不幸，與家屬同樣感到非常遺憾不捨。由於羅婦尚未領得心心念念的錢母即往生，莊秋安表示，昨天因為工作人員上下忙於活動，加上慮及家屬也正傷心處理後事，尚未與對方致意，但強調一定會找時間主動聯繫慰問、與家屬取得共識，看是否能親送甫推出的雙金蛇聚寶盆套幣錢母到苗栗喪家拜祭。

另中央氣象署預告未來一周內氣溫還將下探，且農曆春節將屆，赴紫南宮參拜的人潮仍多，莊秋安也提醒呼籲信眾，尤其是老人家務必加強保暖、保護自身健康。