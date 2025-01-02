無痛大腸鏡、中低收嬰幼腸病毒疫苗　南投推四大醫療照護新措施

▲大腸癌手術情形。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

2025新年到，南投縣衛生局表示，已於1月1日起推出四項保健防疫政策，包括無痛大腸鏡檢、流感疫苗接種、新冠疫苗接種及腸病毒疫苗接種等，其中腸病毒71型疫苗接種為全國唯一實施的縣市，希望進一步守護鄉親健康。

無痛大腸鏡檢方面，對象為50歲以上縣民，且於113年10月1日至114年9月30日進行公費定量免疫法糞便潛血檢查後結果為疑似異常的民眾，提供無痛大腸鏡檢查所需的麻醉及清腸藥物費用補助；民眾只需持健保卡和身分證至指定醫療機構，相關費用將全額由縣政府支付，可於縣府衛生局網站查詢參與醫療院所名單(https://www.ntshb.gov.tw/content/index?Parser=1,7,107,60 )，或聯絡衛生局保健科癌症組，電話：049-2222473分機671、675、677或678。

另為實現到2030年「癌症標準化死亡率降低三分之一」的目標，推動擴大癌症篩檢年齡，並調整相關篩檢服務對象與時程：1.子宮頸抹片檢查：(1)25至29歲女性：每3年一次，(2)30歲以上女性：每年一次；2.乳房X光攝影檢查：40至74歲女性：每2年一次；3.定量免疫法糞便潛血檢查：(1)45至74歲民眾：每2年一次，(2)40至44歲且有直系親屬（父母、兄弟姐妹、子女）曾患大腸癌者：每2年一次。

4.口腔黏膜檢查：(1)30歲以上，且有嚼檳榔（含已戒）或吸菸習慣的民眾：每2年一次，(2)18歲以上原住民，且有嚼檳榔（含已戒）習慣者：每2年一次；5.胸部低劑量電腦斷層檢查 (LDCT)：(1)具肺癌家族史者：45至74歲男性或40至74歲女性，且有血緣關係的父母、子女或兄弟姊妹曾被診斷為肺癌者，(2)重度吸菸者：50至74歲吸菸史達20包/年以上，且仍在吸菸或戒菸未滿15年的重度吸菸者。

▲南投縣衛生局於114年推出醫療照護新措施。（圖／記者高堂堯翻攝）

公費流感疫苗亦開放全民接種，對象為滿6個月以上的民眾，直至疫苗用罄為止，另同時開放12歲以上尚未接種莫德納新冠疫苗的民眾，接種Novavax 廠牌新冠疫苗，兩種疫苗可同時接種（左流感、右新冠），無需間隔時間；此外亦辦理「30名以上有意願接種流感或新冠疫苗之團體，即可洽所在地衛生所安排進駐，提供疫苗接種服務，歡迎各公司行號或私人團體踴躍報名」，民眾可於縣府衛生局網站查詢接種院所，或致電049-2220904進行詢問。

腸病毒71型疫苗接種對象為設籍南投縣，且出生滿2個月至未滿6歲的低收入及中低收入戶嬰幼兒，每位幼童需接種2劑疫苗、間隔1至2個月，自113年4月1日起符合接種資格之嬰幼童，請家長攜帶健保卡及身分證件帶，至全縣各鄉鎮衛生所接種；衛生局提醒，本疫苗採分批到貨、數量有限，建議接種前先行電洽轄區衛生所預約，接種相關問題請逕洽轄區衛生所，或撥打縣府衛生局防疫專線049-2220904。