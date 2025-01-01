春節將屆　消防員「最高海拔跨年晚會」宣導住警器保平安

▲仁愛消防分隊於清境跨年晚會辦理114年消防節住警器宣導活動。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025年元月到，一年一度的119消防節、農曆春節也將在本月登場；南投縣消防局表示，將加強辦理春節前防火宣導及教育，灌輸民眾包括住警器若太髒，就無法感知火災等訊訊息，以提昇對消防安全的重視、保護自身與家人基本的生命財產安全。

南投縣消防局第二大隊仁愛分隊於昨天（去年12月31日）跨年夜，至全台灣海拔最高的星巴克咖啡-清境門市擺攤，辦理「114年度消防節防火週-住宅用火災警器Q&A」活動，藉由「全國最高海拔」的跨年盛會，向來往的人潮宣導居家安裝住宅用火災警報器的重要性。

仁愛分隊指出，當住警器偵測到煙霧或熱氣時，就會發出極大的警報聲響，讓民眾能儘早通報119，並採取滅火或逃生避難行動；不過住警器安裝後仍要每月定期檢查，按下測試開關、確認是否正常動作，當電池將耗盡時，會發出一定間隔的「嗶」短促音，且警報燈會閃爍，即代表要更換新的電池。

分隊提醒，民眾平時應以中性清潔劑浸濕抹布、充分擰乾後，擦拭警報器髒污處，若偵測孔明顯附著髒污時，恐造成無法感知火災，請直接更換新品；此外，為避免警報器本體劣化、影響功能，建議設置超過10年時，也最好更換新品。