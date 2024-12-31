屏東26中階警官異動　 石加宏、葉憲威任屏東、東港偵查隊長

▲屏東縣政府警察異動26位中階警官 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為應當前治安工作需要，警察局長戴台㨗邀集二位副局長、主任秘書、督察長及人事室主任等人員，就現有職缺依適任人員之品操學能、工作績效、職務歷練、單位衡平及職期調任等原則通盤檢討，計調整26員職務，其中懸缺1個月的屏東、東港偵查隊長，分別由石加宏、葉憲威接任，另潮州偵查隊長由恆春隊長段榮金接任、恆春偵查隊長由孔立偉接任。

職務異動人員如下：

(一) 本局防治科股長林國祥調任本局督察科股長。

(二) 內埔分局第一組組長左新明調任本局防治科股長。

(三) 內埔分局勤務指揮中心主任林玉海調任內埔分局第一組組長。

(四) 東港分局第三組組長許振和調任東港分局勤務指揮中心主任。

(五) 東港分局勤務指揮中心主任陳秋巖調任東港分局第三組組長。

(六) 潮州分局第一組組長賴景山調任潮州分局第三組組長。

(七) 潮州分局勤務指揮中心主任林金照調任潮州分局第一組組長。

(八) 潮州分局第三組組長陳光亮調任潮州分局第四組組長。

(九) 潮州分局第四組組長林居明調任潮州分局勤務指揮中心主任。

(十) 里港分局第一組組長謝忠銘調任里港分局第四組組長。

(十一) 里港分局第三組組長陳志榮調任里港分局第一組組長。

(十二) 里港分局勤務指揮中心主任郭繁昌調任里港分局第三組組長。

(十三) 里港分局第四組組長陳豐盛調任里港分局勤務指揮中心主任。

(十四) 里港分局警備隊隊長蘇文進調任屏東分局警備隊隊長。

(十五) 屏東分局警備隊隊長林玉龍調任內埔分局警備隊隊長。

(十六) 內埔分局警備隊隊長巴龍祥調任里港分局第五組組長。

(十七) 里港分局第五組組長林中安調任東港分局第五組組長。

(十八) 枋寮分局第一組組長曾政國調任枋寮分局第三組組長。

(十九) 枋寮分局第三組組長林銘煌調任枋寮分局第一組組長。

(二十) 本局刑事警察大隊警務員張欣政調任恆春分局第一組組長。

(二十一) 潮州分局偵查隊隊長石加宏調任屏東分局偵查隊隊長。

(二十二) 本局刑事警察大隊偵查第三隊隊長葉憲威調任東港分局偵查隊隊長。

(二十三) 恆春分局偵查隊隊長段榮金調任潮州分局偵查隊隊長。

(二十四) 本局刑事警察大隊偵查第二隊隊長孔立偉調任恆春分局偵查隊隊長。

(二十五) 本局刑事警察大隊偵查第二隊警務員邱星澤調任該大隊偵查第三隊隊長。

(二十六) 潮州分局偵查隊警務員兼副隊長鄭福彬調任本局刑事警察大隊偵查第二隊隊長。

三、 上述人員統一訂於114年1月3日（星期五）下午2時前辦理交接（到任）。