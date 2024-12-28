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王船文化館開幕...林邊、崁頂未列免費地區　屏東縣府回應了

▲屏東王船文化館開幕 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東王船文化館開幕 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

歷時近3年、斥資8.7億元的屏東縣王船文化館，27日下午在總統賴清德、文化部長李遠與縣長周春米、地方人士、宮廟轎班見證下，正式啟動營運；不過，緊臨的林邊鄉民卻要買票入館，引來林邊鄉親網路po文爭取，引來網友討論。

▲屏東王船文化館開幕 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東王船文化館開幕 。（圖／屏東縣政府提供）

縣府文化處對此回應，因為考量館內有展出主要三大迎王文化，所以讓這三地區民眾出示證件免費入館，現在縣民也只收優惠30元(按開幕期間優待價)，未來會持續研議討論。

王船文化館門票全票120元(開幕優待99元)，.東港、小琉球、南州這3個鄉鎮的居民免費；屏東縣民半價。

林邊鄉親po文「東港、小琉球讓他們［免費］我沒有意見，『因為這2個鄉鎮迎王的區域就直接是「東港、小琉球」。

但是［南州迎王］就不同了，因為今年［南州迎王］第一天在［崎峰海邊-請水（請王）］時，甲辰正科大總理.內外總理.主任委員和溪洲代天府的所有執事人員面向大海［跪求 甲辰正科 大千歲］降臨時，司儀在念［稟報上蒼的疏文］時有念到［...上蒼保佑「南州.崁頂.林邊3鄉15庄頭」百姓四時無災.五榖豐登.八節有慶....］

所以［南州迎王］所涵蓋的範圍不只是［南州地區］，而是［大南州地區（南州.林邊.崁頂這3鄉）］才對

po文者認為「應該給林邊和崁頂的居民也免費，因為［南州迎王］涵蓋範圍有3鄉15庄頭，包涵林邊鄉3個村（崎峰村.鎮安村永樂村［英靈殿］及崁頂鄉3個村（南望安.油車庄.番仔厝）

有案例可循，大鵬灣風景區剛成立時在東港-南平的［青洲遊憩樂園］要收門票（2019年後停收）東港人10元（清潔+保險費）；其它百姓平日50元.假日100元，當時的林邊鄉民代表主席吳冬白就去爭取［林邊人也要跟東港人一樣10元，因為大鵬灣有1/3在林邊的［崎峰和田厝］」；原po覺得可否遵循這個道理幫林邊人.崁頂人也爭取一下福利，不要［厚此薄彼］更何況［南州迎王］的［請水和送王-都在林邊崎峰海邊］。

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