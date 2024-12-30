高鐵延伸屏東不應該是「既定政策」　專家質疑路網計畫淪政治喊價

▲高鐵未來南延將進入高雄市區。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧 /台北報導

行政院長卓榮泰日前宣布高鐵延伸屏東路線採高雄方案，將進入高雄站，後續將啟動綜合規畫和二階環評作業。台灣鐵道暨國土規劃學會今表示，台灣運輸路網計畫淪「政治喊價」，高鐵延伸屏東的問題從來不在要採取何種路線方案，而是回頭檢視計畫的必要性、上位計畫與成本效益。

高鐵南延屏東路線，原敲定採左營案，5年後卻逆轉改選進入高雄站路線，台灣鐵道暨國土規劃學會指出，台灣目前缺乏一套整合各項軌道運輸運具的路網整體計畫，沒有進行短、中、長途需求分流，而是以政策喊價的方式，一下說「西部高鐵、東部快鐵」，一下又說「環島高鐵」。2019年宣示高鐵延伸屏東，急忙決定左營岔出的方案，過了5年又因為工程可行性更換方案，一再顯示我國交通政策決策的倉促與粗糙。

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學會表示，左營方案一經提出的當下，相關單位就應該意識到會嚴重影響高鐵的營運與安全；這半年對外號稱是重新評估選線，實際上就是幫5年前的錯誤決策找台階下，當不斷糾結於這兩個方案，就容易忽略整個計畫更多有疑慮的點。

學會引用交通部鐵道局於2020年完成的「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」，指出其中存在多項矛盾的數據與敘述。學會直言，報告書認為高雄與屏東在攸關運量的未來人口會上升至2031年高峰；但事實上，高雄與屏東人口近年逐年下滑，屏東縣跟屏東市已分別跌破80萬與20萬人口。報告以此推估出的高鐵運量，真有其合理性？

學會提到，無論左營方案或是高雄方案，在財務與經濟效益評估，就可看到未來可能造成的負擔，其中高鐵延伸屏東自償率為負值，即使不考慮建設經費，營運階段也會入不敷出。經濟效益上，報告書大力強調高鐵延伸屏東的觀光效益，但屏東觀光人流聚焦於恆春半島地區，報告書又提到興建恆春觀光鐵道會減少高鐵延伸屏東運量，等於在幫助恆春觀光上，高鐵延伸屏東比恆春觀光鐵道的效果還差。

台灣鐵道暨國土規劃學會強調，交通部鐵道局在近期說明會直接表示「高鐵延伸屏東是既定政策」，完全無視公共建設審議與把關制度。可行性研究有諸多問題，環評與綜合規劃還沒開始，就向民眾保證要興建高鐵，後續審查無法基於專業公正的角度進行。高鐵延伸屏東打從一開始就缺乏溝通、缺少專業意見，不應該輕易稱為「既定政策」。

學會呼籲，政府能夠在後續的規畫過程中，負責任向社會說明高鐵延伸屏東的興建必要性，交代相關財務的規畫，避免不必要的重複投資。