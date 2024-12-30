　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵延伸屏東不應該是「既定政策」　專家質疑路網計畫淪政治喊價

▲▼高鐵,高鐵列車,台中站。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵未來南延將進入高雄市區。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧 /台北報導

行政院長卓榮泰日前宣布高鐵延伸屏東路線採高雄方案，將進入高雄站，後續將啟動綜合規畫和二階環評作業。台灣鐵道暨國土規劃學會今表示，台灣運輸路網計畫淪「政治喊價」，高鐵延伸屏東的問題從來不在要採取何種路線方案，而是回頭檢視計畫的必要性、上位計畫與成本效益。

高鐵南延屏東路線，原敲定採左營案，5年後卻逆轉改選進入高雄站路線，台灣鐵道暨國土規劃學會指出，台灣目前缺乏一套整合各項軌道運輸運具的路網整體計畫，沒有進行短、中、長途需求分流，而是以政策喊價的方式，一下說「西部高鐵、東部快鐵」，一下又說「環島高鐵」。2019年宣示高鐵延伸屏東，急忙決定左營岔出的方案，過了5年又因為工程可行性更換方案，一再顯示我國交通政策決策的倉促與粗糙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

學會表示，左營方案一經提出的當下，相關單位就應該意識到會嚴重影響高鐵的營運與安全；這半年對外號稱是重新評估選線，實際上就是幫5年前的錯誤決策找台階下，當不斷糾結於這兩個方案，就容易忽略整個計畫更多有疑慮的點。

學會引用交通部鐵道局於2020年完成的「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」，指出其中存在多項矛盾的數據與敘述。學會直言，報告書認為高雄與屏東在攸關運量的未來人口會上升至2031年高峰；但事實上，高雄與屏東人口近年逐年下滑，屏東縣跟屏東市已分別跌破80萬與20萬人口。報告以此推估出的高鐵運量，真有其合理性？

學會提到，無論左營方案或是高雄方案，在財務與經濟效益評估，就可看到未來可能造成的負擔，其中高鐵延伸屏東自償率為負值，即使不考慮建設經費，營運階段也會入不敷出。經濟效益上，報告書大力強調高鐵延伸屏東的觀光效益，但屏東觀光人流聚焦於恆春半島地區，報告書又提到興建恆春觀光鐵道會減少高鐵延伸屏東運量，等於在幫助恆春觀光上，高鐵延伸屏東比恆春觀光鐵道的效果還差。

台灣鐵道暨國土規劃學會強調，交通部鐵道局在近期說明會直接表示「高鐵延伸屏東是既定政策」，完全無視公共建設審議與把關制度。可行性研究有諸多問題，環評與綜合規劃還沒開始，就向民眾保證要興建高鐵，後續審查無法基於專業公正的角度進行。高鐵延伸屏東打從一開始就缺乏溝通、缺少專業意見，不應該輕易稱為「既定政策」。

學會呼籲，政府能夠在後續的規畫過程中，負責任向社會說明高鐵延伸屏東的興建必要性，交代相關財務的規畫，避免不必要的重複投資。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
失事客機「48小時內狂飛13趟」！濟航被疑年底拚包機超負荷
29歲男欠180萬！竟拉媽媽和女友賣毒
《央視》跨年晚會陣容公開！　4台灣藝人在列
務安機場跑道水泥牆釀禍！專家痛批「殺人兇手」
趙露思患失語症！醫曝「4大常見原因」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵延伸屏東不應該是「既定政策」　專家質疑路網計畫淪政治喊價

蝦皮下單選「店到店隔日到貨」！他一開地圖傻眼：開心酸的？

鐵道局列高鐵南延選高雄案6大理由　「依專業評估無政治考量」

LINE「最禮貌句點」曝光！　大票人洗版認證：偉大發明

兩岸航班載客率破7成　13個航點春節包機開放申請

期望台漫2027年超越日韓　文化部長李遠：錢一直不夠

2025年濕涼開場「元旦曙光難現」　連2天全台有雨

北漂族27歲「還沒存到第一桶金」　網搖頭曝關鍵：只有雙北能刷

年末倒數品牌大出擊　楊紫、LaLa徐佳瑩、Aespa誰能俘虜你的新年心？

想嫁給有錢人「就去鄉下相親」！過來人點頭：繼承家業被困在家鄉

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

羅PD去台南「路邊遇靈車」　喊：是派對車？..得知真相秒變臉XD

#濟州航空 客機墜毀！爆炸起火瞬間曝光

【手怎麼可以凹成這樣】男同學整個睡S！塞爆米花也沒感覺XD

高鐵延伸屏東不應該是「既定政策」　專家質疑路網計畫淪政治喊價

蝦皮下單選「店到店隔日到貨」！他一開地圖傻眼：開心酸的？

鐵道局列高鐵南延選高雄案6大理由　「依專業評估無政治考量」

LINE「最禮貌句點」曝光！　大票人洗版認證：偉大發明

兩岸航班載客率破7成　13個航點春節包機開放申請

期望台漫2027年超越日韓　文化部長李遠：錢一直不夠

2025年濕涼開場「元旦曙光難現」　連2天全台有雨

北漂族27歲「還沒存到第一桶金」　網搖頭曝關鍵：只有雙北能刷

年末倒數品牌大出擊　楊紫、LaLa徐佳瑩、Aespa誰能俘虜你的新年心？

想嫁給有錢人「就去鄉下相親」！過來人點頭：繼承家業被困在家鄉

奧蘭多迪士尼「神奇王國」全攻略　新設施、表演、交通門票一次看

濟州航空墜機舉國哀悼　漢江遊覽船「煙火秀」引眾怒！首爾市府嚴懲

醉漢西門町買羊肉羹遭拒嗆「把店關一關」打起來　2店員挨告

啦啦隊正妹陳波波：觀眾口味越來越重！　球場上被嫌穿太多不忍了

掌握川普2.0供應鏈移轉商機　貿協組團助我商布局拉美市場

2025年「FUN!嗜100」搶攻療癒商機　即日起開放報名

《央視》跨年晚會陣容公開！　「名單有4台灣藝人」拍片慶新年

YTR黃小愛開團購「遭疑推銷瘦身」　本人急上火線：只是輔助

務安機場跑道水泥牆釀禍！專家痛批「殺人兇手」　南韓國內2機場也有

台船承造的兩艘高雄市電動渡輪交船啟用　提供優質環保交通選擇

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

嘉義梅山規模5.1地震！6縣市國家級警報

氣象署示警！「若梅山斷層再引發地震」規模恐達7.3

一票人搭機心慌！他曝全球最安全「台灣1家航空」入榜

快訊／9縣市低溫特報！急凍跌破10度

柯交保　「館長氣到哭」願幫出1千萬

柯文哲7000萬交保！律師「曝1常識」　網驚：賺爛了

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

捐款救不了柯文哲！一票人「乾脆終身入黨」秒繳1萬

機場跑道短卻硬要著陸！網紅機師：飛行員決策錯誤居多

松山機場「跑道2600公尺」比韓務安機場短　運安會：已裝攔截系統

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

更多熱門

相關新聞

屏東榮總特區建設多　在地：金龍風暴抑制房價飆漲有成

屏東榮總特區建設多　在地：金龍風暴抑制房價飆漲有成

屏東榮總特區近年有屏東榮民總醫院設立，人、車潮多，又有高鐵南延議題，區域房市相當受矚目，尤其近年高雄房價高漲，吸引不少高雄人到該區購屋。在地房仲透露，近期受金龍風暴影響，屋主不願意降價，買方則是擔心買貴，買氣出現衰退1~2成，房價也受壓抑。

鐵道局列高鐵南延選高雄案6大理由　「依專業評估無政治考量」

鐵道局列高鐵南延選高雄案6大理由　「依專業評估無政治考量」

即／高雄旗津沙灘驚見男屍！身上僅穿四角褲

即／高雄旗津沙灘驚見男屍！身上僅穿四角褲

林園人盼來首間星巴克　地址曝光「現況僅鋼構」

林園人盼來首間星巴克　地址曝光「現況僅鋼構」

即／高雄蚵仔寮漁港女子落海！命危送醫

即／高雄蚵仔寮漁港女子落海！命危送醫

關鍵字：

高鐵南延屏東高雄台灣鐵道暨國土規劃學會

讀者迴響

熱門新聞

檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

即／柯文哲交保1小時20分鐘　北檢2度抗告

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房

陳佩琪奔一銀領出「3000萬現金」　警派員護送

濟州空難179死　157名乘客全來自2地區

罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

旅行團18人遊泰「剩他獨活」：為什麼是我

更多

最夯影音

更多

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面