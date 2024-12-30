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鐵道局列高鐵南延選高雄案6大理由　「依專業評估無政治考量」

▲▼台灣高鐵,台南站,高鐵列車。（圖／記者姜國輝攝）

▲高鐵南延屏東路線將進入高雄站。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵南延屏東路線歷經5年評估回到原點，捨棄左營案改拍板進入高雄站，引發外界批評政治考量。交通部鐵道局今日列舉6大理由，強調基於技術可行、營運永續等，選擇高雄案完全是依照專業評估結果，並無政治考量。

高鐵延伸屏東路廊在蘇貞昌時任行政院長時，拍板選擇左營案，而當時進入高雄站方案也是評估方案之一，未料經5年後發現左營案難以推動，高鐵南延案再回到原點，進入高雄站方案重啟評估，最後政策「大迴轉」改採高雄案，也引發外界質疑有政治考量。

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交通部鐵道局今日說明，高鐵南延屏東納入評估需系統技術可行、營運永續，爰經洽日本原廠評估、國內外專家學者檢視，高雄方案為系統永續營運之較佳方案，亦可配合行政院推動「大南方新矽谷」計畫，有利高雄、屏東、嘉義、台南長遠發展佈局，爰以高雄方案進行後續綜合規劃及環境影響評估。

鐵道局指出，高鐵延伸屏東原可行性研究核定之左營後勁溪路廊方案，於111年環評階段遭排除，鐵道局爰以高屏2快路廊為替代方案進行技術評估，為求慎重，並洽日本原廠評估軌道布置與系統可行性，確認該方案之軌道配置尚無法符合高鐵設計規範，須付出極大工程代價處理。

鐵道局也提出六大理由，說明高雄案是依照專業評估結果。

鐵道局表示，左營方案與高屏2快共用路廊案，列車從左營站出來時，要立即往東右轉進入左營基地，衍生許多議題，縱然能以極大工程代價獲得解決，仍恐犧牲長遠營運效率，其中左營案有三大問題，首先是高鐵左營站第一月台旁有2條進出機廠的專用軌道，若新軌道往高屏第二東西向快速公路方向前進，就必須跨越進出機廠的專用軌道，在極短距離要建置4組道岔，亦不符合高鐵設計規範。

第二點則是道岔有故障風險，過去就曾發生過；連續4組道岔中，一旦有一組故障，車輛將無法轉換方向，嚴重影響左營機廠功能，形成系統重大影響及營運弱點。第三則是左營站內僅可使用第一月台第1股道，大幅限制屏東線運轉彈性，並限制路線繼續延伸之容量及可行性，同時左營站往屏東列車到站須原車倒退開行，乘客感受不佳。

鐵道局也指出，選擇高雄方案的第四點理由，則是技術可行，因高雄方案沒有岔出點、分線過軌運轉、占用西部高鐵營運主正線等運轉問題，就系統永續營運而言為較佳方案。

第五點，為高雄案符合高雄都市發展，可帶動南高雄發展，支持高雄方案聲量高；高雄市政府亦請交通部合作推動高雄車站周邊大都更計畫。高鐵進入高雄並增設高雄站，可讓市中心前往台灣各主要都市更為便捷，帶來商務人流，結合市中心都市更新，成為南高雄都市翻轉之契機。

第六點，鐵道局說明，高雄方案經評估可大量採用潛盾工法施作，不影響地面交通，可減少拆遷；未來施工時，左營至鳳山綠園道不受影響的範圍可達到全長87％、面積95％，與市民對高雄鐵路地下化全面開挖的既有印象完全不同。

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