「2025歌舞昇屏High歌之夜」　屏東警分局交管看這裡

▲「2025歌舞昇屏High歌之夜」，屏東警分局交管措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「2025歌舞昇屏High歌之夜」將於今(31)晚19時，在屏東縣立體育館前草地登場，邀請了韋禮安、小樂吳思賢、9m88、大成、陳華、理想混蛋、U:NUS、KAXA、柯有倫、竇智孔、JCY呂植宇等11組歌手熱血飆唱，轄區的屏東警分局為確保活動安全及周邊交通順暢，交通疏導措施出爐。

今天活動因架設大型螢幕與市集活動需要，1、仁愛路段自公園路口至勝利東路口將設置徒步區，全面管制車輛進入。

2、仁愛路地下停車場因配合封路，改由長春街進出。該路段將加強取締違規停車，以確保車流順暢。

3、周邊汽車停車場以幸福公園停車場、仁愛路地下停車場(長春街進出)、中華路平面停車場、中華路立體停車場、信義路立體停車場及第三路外停車場等為主，請汽車駕駛人善加利用。

4、這次活動設有市集區，提供優質商品及服務，請民眾勿購買非本活動設置之攤販商品，避免商品瑕疵，自損權益。

屏東警分局長蔡培元提醒，跨年活動期間，屏東縣立體育館、田徑場及屏東公園易成為交通熱點，周邊道路如仁愛路、勝利路、公園路與中華路等，常有車流人潮匯集，懇請駕駛人在路口處多耐心禮讓行人，行人亦要遵行行人穿越道，切勿任意橫越馬路，確保交通安全、平安。