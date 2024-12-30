北院更裁7千萬元交保！律師搖頭：恐難符合經驗法則與高院意旨

▲高院以4理由裁定撤銷原交保裁定，發回北院更裁。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲被控京華城、政治獻金等案，昨（29日）下午重回北院召開羈押庭，合議庭深夜11時許裁定柯加保4000萬元，連同前次3000萬元，金額共達7000萬元。對此，律師黃帝穎直呼，北院更裁恐難符合經驗法則與高院裁定意旨。

黃帝穎30日一早在臉書發文，以hashtag「#柯文哲買了4300萬元商辦又稱買得起1.2億元豪宅」、「#7000萬元交保無法回應高院裁定」帶出討論主題，提到北院後來更裁柯文哲7000萬元交保，但高院裁定質問的是「具保金額是否足以形成相當拘束力？」因為柯文哲自稱無法負擔，但他曾買4300萬元商辦，又稱1.2億元豪宅不是買不起。

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他擷取台灣高等法院第113年度抗字第2774號裁定內容，「又原審諭知之具保金額，與被告等人所造成法益侵害及犯罪所得金額是否相當？是否足以形成相當拘束力？亦未見原裁定妥適說明…綜上，檢察官提起抗告為有理由，爰撤銷原裁定並發回原審法院。」

不過，黃帝穎認為，犯罪所得金額與7000萬元保金並不相當，「尤其犯罪所得不會申報、報稅，因此僅能客觀上評價柯文哲買了4300萬元商辦又說買得1.2億元豪宅，7000萬元保金能形成相當拘束力？」直呼「北院更裁恐難符合經驗法則與高院裁定意旨。」