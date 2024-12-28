超罕見「雙色龍蝦」現蹤！　捕獲率5千萬分之1

▲超罕見的雙色龍蝦，自然界出現該龍蝦的機率為5千萬分之一。（圖／翻攝自X）



圖文／CTWANT

龍蝦個頭大，肉多鮮美，深受世界各地海鮮饕客喜愛，在美國，有80%龍蝦是從最東北的緬因州負責捕撈，每年可捕撈1億到2億磅龍蝦，比大西洋沿岸其它地方的捕撈量總和還要多，產值甚至超過7億美元，當地漁民還不時捕撈到顏色罕見的龍蝦，最近，當地的環境教育中心向外界展示了一隻罕見的雙色龍蝦，據信這種龍蝦捕獲率僅有5千萬分之1。

從畫面可見，這隻顏色鮮豔的龍蝦，身上有兩種顏色，右半邊呈現橘色，左半邊則為黑色略帶點橘色，《紐約郵報》報導，緬因州藍山（Blue Hill）的蕭氏環境研究教育中心（Shaw Institute EnvironmentalEducation Center）展示了這隻罕見的雙色龍蝦（Split-Colored lobster）。

據該教育中心在新聞稿中表示，這是一位非常有同情心的顧客，在當地的米爾布里奇（Milbridge）的連鎖雜貨店內發現這隻龍蝦，這名顧客買下了牠並捐贈給教育中心。該中心表示，這支相當罕見的龍蝦，被命名為阿諾（Arnold Clawmer）。

蕭氏環境研究教育中心介紹，一般龍蝦通常帶有橘色甲殼，這種顏色來自牠們身上的蝦紅素（Astaxanthin），不過一旦蝦紅素與某些蛋白質結合，就會出現藍色或黃色。有些時候，龍蝦會為了配合環境而改變體色，但只要經過烹煮，甲殼上的顏色就會消失，變成紅色。

這隻特殊的龍蝦被發現具有兩種顏色的原因，可能是由於蝦紅素（Astaxanthin）與某些蛋白質結合，造成藍色和橘色的區別。雖然這樣的龍蝦在野外生存的機率極低，不過據緬因州大學的研究，雙色龍蝦的機率僅為5千萬分之1，而雙色龍蝦阿諾目前逃過一劫，免成為饕客的美食，可以在教育中心內開心暢「游」。

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