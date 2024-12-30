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美前總統卡特任內與中華民國斷交、建交中共　簽署台灣關係法

▲▼ 卡特1978年12月10日來到橢圓形辦公室，宣布美國將在1979年1月1日與中華民國斷交。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡特1978年12月10日現身橢圓形辦公室，宣布美國將與中華民國斷交。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國前總統卡特（Jimmy Carter）辭世，勾起許多人對美國與中華民國斷交的難忘回憶，不少人至今可能還是憤怒不平。卡特1999年訪台時表示那是正確決定，也不認為應為此向台灣道歉，當時說法引起諸多爭議。

卡特當時受國策研究院邀請首次訪台，他在台北演講之後接受發問，時任桃園縣長的呂秀蓮舉手發言說，因為1978年斷交前，台灣正值重要選舉，反對黨原本可以參加，如果不是卡特政府決定與台灣斷交，台灣臨時取消選舉，台灣民主化過程將更順利。

她並強調，歷史的教訓應該被記得而不是被遺忘，「我原諒你的錯誤，你是否要道歉？」

卡特毫不猶疑地表示，當年的美國與中國建交的決定是正確的，雖然這個決定對台灣人民不是「完全正面的」，他也很遺憾，但他不應負起這責任，20年來，台灣民主、人權、經濟都有長足改善，他無需為決定斷交向台灣及台灣人民道歉。

他表示，在當時的情況下，他必須做出那樣的決定；他也認為美國和中國關係的正常化，對於中國及亞太地區的和平的確有幫助。

卡特還強調，「台灣關係法」（Taiwan Relations Act）內容是他自己仔細擬定的，送到國會之後，除了關於館產的一部分內容之外，幾乎是在沒有更動的情況下通過。

▲▼ 卡特1999年訪台，與時任總統李登輝見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡特1999年訪台，與時任總統李登輝見面。（圖／達志影像／美聯社）

這樣的說詞當年引發官學界諸多批評，外交部回應說，美國行政部門當年向國會提出有關台灣的綜合法案內容相當簡略，飽受國會批評，最後是在參、眾兩院通過多項修正案後，才經卡特總統簽署完成台灣關係法的立法。

對於卡特說台美斷交有助台灣政經發展，當時的外交部長胡志強答覆立委質詢指出，卡特說法有「邏輯的荒謬」、「台灣的民主發展、經濟成就是我們自己努力的結果」，而區域的和平也不是美中建交的結果。

外交界人士批評說，卡特當年決定與中國建交，說穿了就是為了「美國自己的利益」，這是國際政治的現實考量，但卡特演講中卻把這個決定加上「人權」、「和平」種種「包裝」，讓人覺得是他是個「偽君子」、「政客」。

美國與中國往來早在尼克森總統即已展開，尼克森1972年訪問中國，簽署聯合公報，開創兩國外交關係新紀元。卡特1977年擔任總統後，1978年利用美國國會休會期，於耶誕節前10天宣布和中國關係正常化，並全盤接受中國要求的對台「斷交、廢約、撤軍」三條件，嚴重傷害台灣的利益。

1979年1月1日，中華民國和美國正式斷交，當時的美國卡特政府也在同年1月底，提出一個非常簡單的法案，規範台灣和美國的非官方關係。但台灣國會重量級人士認為，卡特和中國建交的決策過程非常粗糙，也未取得中國不對台動武的任何保證，因此主張予以修正。

在國會全面支持下，卡特提出的法案被大幅度修正，增加了許多對台安全保證，成為現行的「台灣關係法」 ，在1979年4月10日正式生效。（編輯：蔡佳敏）

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