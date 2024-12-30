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他點名Toyz火鍋店「1食物」　賤葆怒嗆：狗都不吃

賤葆去吃Toyz的火鍋店，稱石斑魚「狗都不吃」。（圖／翻攝賤葆YT，下同）
▲賤葆去吃Toyz的火鍋店，稱石斑魚「狗都不吃」。（圖／翻攝賤葆YT，下同）

圖文／CTWANT

網紅Toyz在入獄前以「美食公道伯」聞名，去各餐廳進行毒舌評論，曾說超派炸雞「狗都不吃 」，批賤葆的炸雞店雞胸「給個0分也剛好」，也曾說賤葆「不太會吃」。近日，Toyz在台中火鍋店「鍋癮子」新開幕，吸引不少網紅去嘗鮮，賤葆也去光顧他的餐廳，更怒批石斑魚「狗都不吃」。


Toyz曾批賤葆的炸雞店「給個0分也剛好」。▲Toyz曾批賤葆的炸雞店「給個0分也剛好」。

賤葆帶正妹夥伴品子一起去吃「鍋癮子」，品嘗後滿分最高給10分，他說私房小黃瓜好吃，鹹酸適中，算是他吃過的小黃光前3名，酸辣粉也好吃，竹炭炸豆腐外表酥脆，2人都稱讚，給了9分。

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賤葆表示，港式麻辣雞煲失蔬菜吃起來重鹹，但雞肉不會，肉可以給8分，湯7.5分；養生花膠雞湯喝起來順口，有花膠的膠質感，可以給9.2分，但他笑說，「1800（元）的雞湯必須更好喝啊」。


賤葆給花膠雞湯9.2分。
▲賤葆給花膠雞湯9.2分。

賤葆指出，日本大蟹角很特別，跟蟳肉棒一絲絲的口感不同；牛肉丸打得紮實；伊比利豬梅油花比較重，涮下去肉縮很嚴重，比一般肉高級，但沒有差很多，只能給4分；他也點了4片2400的A5和牛，沒吃過和牛的會驚豔，荷包也會驚豔。


賤葆表示，和牛還是燒烤比較好吃。
▲賤葆表示，和牛還是燒烤比較好吃。

賤葆說，他給帝王蟹6分，因為「差在鮮度」；至於「龍膽石斑魚片」勉強及格，吃到一段咬不太斷，像吃魚油，油可以但不能腥，笑說「狗都不吃」，建議真的要改善。

最後，賤葆寫信給Toyz，「我是賤葆，最近天冷了，是個該吃火鍋的季節，不知道你在裡面吃鍋了嗎？啊沒鍋是吧！沒關係，我最近嘗到一間火鍋叫鍋癮子，雞湯特別好喝，但有些東西千萬不要點，例如石斑魚，那東西狗都不吃」賤葆說，「真的可以這樣寫嗎？我跟他有熟到可以寫這個嗎？」旁人笑，「他要揍你也是3年後的事。」

吃完出去後，品子說，這價位有更好的選擇，因為真的不便宜。賤葆表示，4人份花了8512元，把最頂的食材都點了，近期應該只會來這一次，「Toyz也不算會吃。」

影片一出，網友紛紛留言「葆哥真的很公正，品子真的長很正」、「這個價格真的很難難吃，其他人去吃不一定會講到價格，只是不斷捧場而已」、「吃的東西很主觀，但賤葆的確講出大部分吃過的人的想法」、「中肯的評價比動不動自以為是地給別人零分的人更有信服力」。

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