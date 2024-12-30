美國前總統卡特辭世　拜登川普與歷任領袖哀悼

▲美國前總統卡特（Jimmy Carter）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國前總統卡特（Jimmy Carter）逝世，享壽100歲，現任總統拜登、總統當選人川普，以及前總統歐巴馬與小布希紛紛盛讚卡特畢生貢獻，拜登也宣布將為卡特舉行國葬。

拜登

與夫人吉兒．拜登（Jill Biden）今天透過聲明表示，「美國與世界失去一位傑出領袖、政治家與人道主義者」，拜登同時稱讚卡特是「有原則、有信仰、謙虛的人」，還說對任何尋求有意義生活、美好人生的人來說，卡特是學習的榜樣。

川普

川普（Donald Trump）今天在社群媒體表示，卡特擔任總統期間面臨挑戰，正值國家關鍵時刻，他竭盡全力改善所有美國人民的生活，「為此，我們都對他心存感激」。

歐巴馬

歐巴馬（Barack Obama）表示，卡特「教會我們所有人如何過一種優雅、尊嚴、正義與服務的生活」。他與夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）「向卡特家族及所有熱愛這位傑出人物並向他學習的人，表達我們的思念與祈禱」。

小布希

小布希（George W. Bush）在聲明中表示，卡特卸任後的工作包括建造平價住房，以及透過非營利的卡特中心（Carter Center）投入公共衛生和全球民主，還說卡特「樹立服務榜樣，激勵世世代代的美國人」。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）